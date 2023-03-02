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    • Spor
    • 02.03.2023 10:36
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    • 02.03.2023 10:49
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    Fenerbahçe'den dev transfer! 25 milyon Euro...

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yabancı sayısı teknik heyeti düşündürüyor. Alioski ve Gustavo Henrique ile yolları ayırmayı planlayan sarı lacivertliler, böylelikle Jorge Jesus'un istediği isimlere imza attırabilecek. Kanarya bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

    Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalktı.
    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

    Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar 1 hamle daha yaparak transfere nokta koyacak.
    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

    Böylelikle Kanarya'da uzun süren transfer bekleyişi son bulmuş olacak.
        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

        Teknik Direktör Jorge Jesus hücum hattına yapılacak transfer sonrası takım kadrosunun tamamen hazır hale geleceğini düşünüyor.
        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

        Bu sezon alternatifli bir kadro oluşturan Fenerbahçe, yoluna 3 kulvarda da devam ediyor.
        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

        Sarı lacivertliler ligde 2. sırada yer alıyor ve Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
            Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

            Sezon sonunda yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Kanarya, ara transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
            Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

            Fenerbahçe kadrosunu Emre Demir, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin ile güçlendirdi.
            Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

            Sarı lacivertlilerde sıra geldi son hamleye.
                Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                Uzun süredir piyasa araştırmasını sürdüren yönetim, sürpriz bir isimde karar kaldı.
                Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                Transfere teknik direktör Jorge Jesus da onay verdi.
                Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                Kanarya yapacağı bu transferle zirve yarışında daha da iddialı konuma gelmek istiyor.
                    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                    Yönetim bu transferle birlikte taraftarı da daha çok havaya sokmayı planlıyor.
                    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                    İşte sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği o isim...
                    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                    F.BAHÇE'DEN IWOBI BOMBASI!

                    A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Alex Iwobi için devreye girdi.
                        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                        Kulübünde mutsuz olan Nijeryalı hücum oyuncusunun ayrılmak istediği belirtildi.
                        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                        26 yaşındaki futbolcunun ayrılık sonrası önündeki en iyi seçeneğin Fenerbahçe olacağı iddia edildi.
                        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                        Sarı lacivertlilerin Iwobi transferi için yoğun uğraş verdiği ve 5 Mart'a kadar transfere nokta koymak istediği öne sürüldü.
                            Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                            Hücumun her bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun gelmesiyle birlikte Jorge Jesus'un da elinin rahatlaması bekleniyor.
                            Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                            Transferin ilk etapta kiralık olarak düşünüldüğü ancak Iwobi'nin ayrılık ısrarının ardından satın alma durumunun olabileceği iddia edildi.
                            Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                            Nijeryalı yıldızın transferinin her an gerçekleşebileceği ve imzaların kısa süre içinde atılabileceği ifade edildi.
                                Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                Alex Iwobi bu sezon Everton'da 28 maça çıktı.
                                Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                Başarılı isim bu maçlarda 1 gol attı.
                                Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                Ayrıca 8 de asist kaydetti.
                                    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                    1.83 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
                                    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                    Iwobi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
                                    Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                    Iwobi ülke milli takımında 58 karşılaşmada boy gösterdi.
                                        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                        Bu mücadelelerde 10 gol attı.
                                        Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

                                        Yıldız futbolcu kariyerinde Arsenal'de de forma giymiş ve 2019 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.
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