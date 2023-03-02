Fenerbahçe’den dev transfer! 25 milyon Euro...

Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalktı.
Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar 1 hamle daha yaparak transfere nokta koyacak.
Böylelikle Kanarya'da uzun süren transfer bekleyişi son bulmuş olacak.
Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalktı.
Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar 1 hamle daha yaparak transfere nokta koyacak.
Böylelikle Kanarya'da uzun süren transfer bekleyişi son bulmuş olacak.
Teknik Direktör Jorge Jesus hücum hattına yapılacak transfer sonrası takım kadrosunun tamamen hazır hale geleceğini düşünüyor.
Bu sezon alternatifli bir kadro oluşturan Fenerbahçe, yoluna 3 kulvarda da devam ediyor.
Sarı lacivertliler ligde 2. sırada yer alıyor ve Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
Sezon sonunda yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Kanarya, ara transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe kadrosunu Emre Demir, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin ile güçlendirdi.
Sarı lacivertlilerde sıra geldi son hamleye.
Uzun süredir piyasa araştırmasını sürdüren yönetim, sürpriz bir isimde karar kaldı.
Transfere teknik direktör Jorge Jesus da onay verdi.
Kanarya yapacağı bu transferle zirve yarışında daha da iddialı konuma gelmek istiyor.
Yönetim bu transferle birlikte taraftarı da daha çok havaya sokmayı planlıyor.
İşte sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği o isim...
F.BAHÇE'DEN IWOBI BOMBASI!
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Alex Iwobi için devreye girdi.
Kulübünde mutsuz olan Nijeryalı hücum oyuncusunun ayrılmak istediği belirtildi.
26 yaşındaki futbolcunun ayrılık sonrası önündeki en iyi seçeneğin Fenerbahçe olacağı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin Iwobi transferi için yoğun uğraş verdiği ve 5 Mart'a kadar transfere nokta koymak istediği öne sürüldü.
Hücumun her bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun gelmesiyle birlikte Jorge Jesus'un da elinin rahatlaması bekleniyor.
Transferin ilk etapta kiralık olarak düşünüldüğü ancak Iwobi'nin ayrılık ısrarının ardından satın alma durumunun olabileceği iddia edildi.
Nijeryalı yıldızın transferinin her an gerçekleşebileceği ve imzaların kısa süre içinde atılabileceği ifade edildi.
Alex Iwobi bu sezon Everton'da 28 maça çıktı.
Başarılı isim bu maçlarda 1 gol attı.
Ayrıca 8 de asist kaydetti.
1.83 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Iwobi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Iwobi ülke milli takımında 58 karşılaşmada boy gösterdi.
Bu mücadelelerde 10 gol attı.
Yıldız futbolcu kariyerinde Arsenal'de de forma giymiş ve 2019 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.