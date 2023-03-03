Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ahmet Ağaoğlu ‘Genel kurula gidelim’ çağrılarını kabul etti

    Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin kongre kararı almasındaki en önemli etken ekonomik sebepler... Bu ay ödenmesi gereken miktar 250 milyon lira. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Avcı, "Saha dışına değil , saha içine bakacağız" dedi.

    Yunus Emre Sel
    Takvim
    Biz sahaya odaklanacağız

    Trabzon'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu içerisindeki, "Genel kurula gidelim" çağrılarını kabul etti. Yönetimde 9 ıslak imza toplandı. Kongreye gidilmesinin altındaki en önemli sebep ise ekonomik olarak kulübün içinde bulunduğu durum ve bu ay ödenmesi gereken yaklaşık 250 milyon TL'lik rakam.



    41 MİLYON EURO İLE REKOR!
    Trabzon bu sezon en yüksek maaş bütçeli (41 milyon Euro) takımı kurarak, hem Avrupa hem de ligde başarı hedefledi. Ancak başarı bir türlü gelmedi. Ekonomik sıkıntılar ortaya çıktı. Yönetim, Olağanüstü Kongre'ye gidilmesinin daha doğru olacağına karar verdi. 18-19 Mart tarihinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmazsa 25-26 Mart tarihlerinde yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek.DOĞAN'IN

    ADAY     OLMASI BEKLENİYOR
    Mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çok yorulduğunu söylediği ancak yeniden aday olup olmama konusunda bir kararının netleşmediği ifade edildi. Mevcut yönetimden Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın takımı belirlenecek olan seçim tarihine kadar getirmesi ve genel kurulda da aday olması bekleniyor.




    BİZ SAHAYA ODAKLANACAĞIZ
    Hareketli günler geçiren Trabzonspor'da gözler Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, bu maç öncesinde futbolcularına kritik uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Ümraniyespor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bizler saha dışında olanlara değil, saha içinde olan bitene odaklanmak durumundayız. Kendinizi tam anlamıyla bu maça vermenizi bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Bize yakışanı yapalım ve iyi bir oyunla 3 puanı alalım" uyarısında bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’den İYİ Parti ve Akşener’e tehdit!
    Haberler Spor Ahmet Ağaoğlu ‘Genel kurula gidelim’ çağrılarını kabul etti
        SON DAKİKA