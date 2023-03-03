Ahmet Ağaoğlu ‘Genel kurula gidelim’ çağrılarını kabul etti





41 MİLYON EURO İLE REKOR!

Trabzon bu sezon en yüksek maaş bütçeli (41 milyon Euro) takımı kurarak, hem Avrupa hem de ligde başarı hedefledi. Ancak başarı bir türlü gelmedi. Ekonomik sıkıntılar ortaya çıktı. Yönetim, Olağanüstü Kongre'ye gidilmesinin daha doğru olacağına karar verdi. 18-19 Mart tarihinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmazsa 25-26 Mart tarihlerinde yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek.DOĞAN'IN



ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çok yorulduğunu söylediği ancak yeniden aday olup olmama konusunda bir kararının netleşmediği ifade edildi. Mevcut yönetimden Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın takımı belirlenecek olan seçim tarihine kadar getirmesi ve genel kurulda da aday olması bekleniyor.







BİZ SAHAYA ODAKLANACAĞIZ

Hareketli günler geçiren Trabzonspor'da gözler Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, bu maç öncesinde futbolcularına kritik uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Ümraniyespor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bizler saha dışında olanlara değil, saha içinde olan bitene odaklanmak durumundayız. Kendinizi tam anlamıyla bu maça vermenizi bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Bize yakışanı yapalım ve iyi bir oyunla 3 puanı alalım" uyarısında bulundu.



