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    Beşiktaş'ın Muleka pişmanlığı! Demokratik Kongolu futbolcu elde kaldı

    Yakın dönemde Jackson Muleka’ya gelen 4 milyon euro’luk transfer teklifini reddeden Beşiktaşlı yöneticiler , golcü futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor.

    Muleka pişmanlığı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisine düşen Beşiktaş'ta Jackson Muleka sezona iyi başlayan isimlerden biri olmuştu. Siyah-Beyazlılar'a sezon başında transfer edilen Demokratik Kongolu golcü, daha sonra düşüşe geçti. Kartal, yakın dönemde Körfez ülkelerinden transfer teklifleri alan futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor. Vasatı aşamayan oyuncu Siyah-Beyazlı taraftarların da yoğun bir şekilde eleştirisini alıyor.



    4 MİLYON EURO...
    Daha önce Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya ile de adı anılan Jackson Muleka'ya Körfez ekipleri çok yakından ilgi göstermiş ve Siyah-Beyazlılar'a 4 milyon euro tutarında bir transfer önerisi gelmişti. Ancak; Beşiktaş yönetimi, Muleka için 6 milyon euro bonservis istedi ve bu rakamda ısrarcı olup futbolcuyu takımda tuttu.



    CİDDİ BIR DÜŞÜŞTE
    Beşiktaş'ta bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 maça çıkan Muleka, 4 gol 1 asistlik katkı yaptı. Muleka, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol üretebildi. Kara Kartal, Muleka için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. 5 yıllık imza atan Muleka da Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro kazanacak.

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