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    • Spor
    • 02.03.2023 13:27
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    • 02.03.2023 13:43
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    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus'tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ile ilgili kararını verdi. İşte Portekizli teknik adamın o sözleri ve kararı...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı. Kanarya; Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile takımı güçlendirmişti.
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

    Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek sezonun planlarını da yapıyor. Portekizli hoca sadece bu sezon değil gelecek yılların da kadrosunu oluşturmak istiyor.
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

    Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmasa da başarılı isim, uzun süre takımın başında kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

        Teknik Direktör Jorge Jesus, stoper ve sol bek transferi istemişti. Yönetim bu talepleri Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile karşıladı.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

        Üç kulvarda yoluna devam eden takımda Jesus, kaleci talebinde bulunmadı.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

        Sezon başından bu yana Altay Bayındır tek kaleci pozisyonunda. Portekizli teknik adam, İrfan Can Eğribayat'ı neredeyse hiç kullanmadı.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

            Jesus, Altay'ın kötü performansları sonrası bile kalede değişikliğe gitmedi. Bu transfer döneminde ise iyi bir kaleci takviyesi bekleniyordu. Ancak Jesus böyle bir talepte bulunmadı.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

            Aynı zamanda takım kaptanı olan Altay'ın liderliği, çalışması ve karakterinden memnun olan tecrübeli teknik adam sezonun kalanında değişikliğe gitmeyecek.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

            Altay'ın ileride çok daha iyi yerlere geleceğini düşünen Jesus, bu sezon yaptığı hataların, 24 yaşındaki bir kalecinin doğal yanlışları olduğunu yönetime ifade etti.
                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

                Portekizli teknik adam, kalecilerin ilerleyen yaşlarda, deneyim kazandıkça daha başarılı olduğunun da altını çizdi.
                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus’tan Altay Bayındır kararı! Transfer...

                Sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Altay Bayındır, lig ve Avrupa kupası maçlarında kaleyi korudu. Milliyet'in haberine göre milli eldiven ligin kalan bölümlerinde ve Sevilla maçlarında da ilk 11'de yer alacak.
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