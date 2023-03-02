Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı. Kanarya; Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile takımı güçlendirmişti.
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek sezonun planlarını da yapıyor. Portekizli hoca sadece bu sezon değil gelecek yılların da kadrosunu oluşturmak istiyor.
Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmasa da başarılı isim, uzun süre takımın başında kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.