G.Saray'a 100 milyon euroluk gelir! Sezon sonunda...

Sarı-Kırmızılılar transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna kattı. Destek transferi olarak Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer etti.
ZANİOLO İLE DAHA DA GÜÇLENDİ
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki transferlerinden Nicolo Zaniolo ise büyük ses getirdi.
İtalyan yıldızı 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldırdı.