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    • Spor
    • 02.03.2023 11:28
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    • 02.03.2023 11:42
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    G.Saray'a 100 milyon euroluk gelir! Sezon sonunda...

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında ve ara transferde şov yapan sarı kırmızılıları, sezon sonunda ise dev bir gelir bekliyor. Aslan bu gelirle birlikte gelecek sezon da transfer döneminde adından söz ettirecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

    Sarı-Kırmızılılar transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna kattı. Destek transferi olarak Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer etti.
    Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

    ZANİOLO İLE DAHA DA GÜÇLENDİ

    Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki transferlerinden Nicolo Zaniolo ise büyük ses getirdi.
    Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

    İtalyan yıldızı 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldırdı.
        Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

        İtalyan ekibi Roma'dan transfer edilen Zaniolo, çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not aldı.
        Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

        Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında oyuna sonradan giren Zaniolo attığı golle kalitesini gösterdi.
        Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

        EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GELİR!

        Galatasaray'da Zaniolo'nun sezon sonunda İtalya'nın yolunu tutacağı konuşuluyor.
            Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

            Sarı kırmızılılar da planını buna göre yaptı.
            Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

            Aslan; Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu için gelecek 20 milyon euro'nun üzerindeki tekliflere sıcak bakıyor.
            Galatasaray’a sezon sonunda 100 milyon euroluk gelir!

            Galatasaray'ın bu isimlerden gelecek 100 milyon Euro'nun üzerindeki rakamla, transferde yine şov yapması bekleniyor.
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            Haberler Spor G.Saray'a 100 milyon euroluk gelir! Sezon sonunda...
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