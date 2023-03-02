G.Saray'a 100 milyon euroluk gelir! Sezon sonunda...

Sarı-Kırmızılılar transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna kattı. Destek transferi olarak Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer etti.



