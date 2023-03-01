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    • Spor
    • 01.03.2023 15:54
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    • 01.03.2023 15:54
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    Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş'ten o yıldızla ilgili flaş sözler! "Rahatsızım"

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen deneyimli teknik adam, siyah beyazlılarda forma giyen yıldız isim hakkında flaş sözler söyledi. İşte Güneş'in o açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen deneyimli teknik adam, siyah beyazlılarda forma giyen yıldız isim hakkında flaş sözler söyledi.

    İşte Güneş'in o açıklamaları;
    Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

    Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş.
    Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

    Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.
        Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

        "BEKLENENİ VEREMEDİLER"

        Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Ghezzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direkt oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı.
        Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

        GÜNEŞ'TEN GHEZZAL SÖZLERİ!

        Rachid Ghezzal'ın hafif bir sakatlığı olmadı. Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Yine bir değişim olacak. Oyuncuların takım oyununa alışması, takımı geliştirmesini istiyorum. Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceğiz.
        Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

        "ÖDEMELER YAPILDI AKSAMA YOK"

        Ödemeler yapıldı, aksama yok. Oyuncuların ve teknik heyetin, personelin maaş sorunu yok. Bize düşen başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım. Takım daha iyisini yapabilirdi.
            Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

            "GENÇLER İYİ GELİYOR"

            Semih ve Ege genç oyuncular ama iyi geliyorlar. Berkay'ı da hazırlık maçında iyi gördüm. Berkay geldiğimde olumsuzdu ama iyiye gidiyor. Beşiktaş'ta ilerde oynayacaklar.
            Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

            Elimizdeki yerli ve yabancı oyuncuların da ne yapacağını görmemiz lazımdı. Ancak bu sırada kayıp verdik. Eleştiriler olacaktır. Bizim taraftarımız entelektüeldir, akıma sahip çıkar ama eleştirir de. Onlara layık bir takım oluşturacağız.
            Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

            "ORTAK AKILLA KARAR ALINMALI"

            Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş'ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı.
                Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                Bana eleştiriler var, haklılar. İnsansınız, tepkileriniz olabilir. Bunu susarak da yapabilirsiniz. Ama bunu tartışmaya dönüştürürsek, yaraları kendimiz açarız. taraftara borcumuz var. İyi bir takım yapıp, herkesin gurur duyacağı bir takım olmak durumundayız. Aksi halde, sıkıntılar devam eder.
                Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                N'KOUDOU GİDECEK Mİ?

                Kevin N'Koudou'dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz.
                Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                "BU SAĞLIKLI BİR ŞEY DEĞİL"

                Başkanın ailesi yardım ediyor, kendi yardım ediyor, çalışanları ediyor, kulüp ediyor... TFF'ye gidiyor... Başkan bununla uğraşırken, bir şeyden mahkum ediyorsun. Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin, hem suçlanacaksın! Bu sağlıklı bir şey değil. Sevgiyi kirletmeyelim, güveni yok etmeyelim.
                    Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                    "KULÜP ADINA SORUMLUYUM"

                    Siyasi tarafa çok çekildi. Seçimler var, bu alana girmem. Devlet de, birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa, 'Onlar Beşiktaşlı değildir' diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum.
                    Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                    Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Bir çocuk kumbarasındaki parasını veriyorsa çok değerli. Zenginin yardımı da önemli. Herkes bütçesine göre yardım eder. Ne güzel bir şey. Herkes ayakta kalsın, gücü oranında yardım etsin. Herkesi yok edersek, yardım edecek kimse bulamayız.
                    Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                    Artur Masuaku'nun dizinde kronik sakatlık var. Ancak aradan geçen zaman içinde iyi. Son dönemde hiçbir sakatlığını görmedim. Eyüpspor maçında çıkmak istemedi. İyi bir duruma geldi. Fiziksel sorunumuz yok. Hücuma dönük daha etkili oluyor. Soru işaretli tarafları var. Yetenekleri ve oyunculuğu tartışılmaz. Sol ayağı çok iyi. Bazen ortaları çok kötü attı, ona yakıştırmadık. Memnun muyuz, değil miyiz? Ortalama. Ortalamanın üstüne çıkmadığı zaman onunla mı devam edeceğiz? Orada dört oyuncu, hatta Necip bile var. Sene sonu devam etmek mi, yeni bir oyuncu mu? Buna sonra bakacağız.

                    Sözleşmesinde maç sayısı var, çok ihtiyaç kalırsa oynatırız.
                        Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                        "SAISS, ONUR BULUT VE ROSIER..."

                        Romain Saiss ve Valentin Rosier iyi oyuncular. Zaman zaman dalgalanmaları oluyor. Son hafta iyiydi. Çalışıyor ve iyi. Hareketli bir oyuncu. Zaman zaman oyun dışına çıktı ama coşkuyla oynayan bir oyuncu. Değerli bir oyuncu ve para verildi. Onur Bulut da gündemimize gelen oyuncuydu. Aynı şey Ozan Tufan için de soruldu. Onur'u sene sonu almayı düşündük, Rosier'in durumuna bakarız diye düşündük. Tayfur var, ona da para vereceğiz. Onur'u sene sonu düşünürken, 1 milyon euro verilerek alınabileceği ortaya çıktı. Kulübüne para kazandırdı. Onur iyi bir oyuncu. Sağ bekimiz olur, sol bekimiz olur. Rosier ile yarışmaya girecek. Türk olduğu için de avantajlı.
                        Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                        Saiss lider ve kaliteli bir oyuncu. Sakatken sahaya çıkmamalılar. Josef de sakat oynayabilir ama bunu istemem. Saiss yokken Welinton oynadı. Saiss ile problem yok. Oyuncu dışlayacak durum yok. N'koudou ve Dele Alli idmanda. İkinci ve üçüncü planda düşünüyorum.
                        Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                        "DELE ALLI'DEN VERİM ALAMADIM RAHATSIZIM"

                        Dele Alli'nin problemi yok. Çok mütevazi bir oyuncu, çalışıyor, koşuyor. Top kazanmaya başladı. Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var.
                            Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                            Sanki hiç gücü yok. Talihsizlik mi, bu böyle mi bilemiyorum. Verim alamadım, rahatsızım.

                            Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş’ten o yıldızla ilgili flaş sözler! Rahatsızım

                            Bana da yakıştırılanı çok üstüme almadım ama neden olmadı diye sorumlu hissediyorum.
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