Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş'ten o yıldızla ilgili flaş sözler! "Rahatsızım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen deneyimli teknik adam, siyah beyazlılarda forma giyen yıldız isim hakkında flaş sözler söyledi.
İşte Güneş'in o açıklamaları;
Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş.
Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.