Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş'ten o yıldızla ilgili flaş sözler! "Rahatsızım"

"SAISS, ONUR BULUT VE ROSIER..."



Romain Saiss ve Valentin Rosier iyi oyuncular. Zaman zaman dalgalanmaları oluyor. Son hafta iyiydi. Çalışıyor ve iyi. Hareketli bir oyuncu. Zaman zaman oyun dışına çıktı ama coşkuyla oynayan bir oyuncu. Değerli bir oyuncu ve para verildi. Onur Bulut da gündemimize gelen oyuncuydu. Aynı şey Ozan Tufan için de soruldu. Onur'u sene sonu almayı düşündük, Rosier'in durumuna bakarız diye düşündük. Tayfur var, ona da para vereceğiz. Onur'u sene sonu düşünürken, 1 milyon euro verilerek alınabileceği ortaya çıktı. Kulübüne para kazandırdı. Onur iyi bir oyuncu. Sağ bekimiz olur, sol bekimiz olur. Rosier ile yarışmaya girecek. Türk olduğu için de avantajlı.