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    • Spor
    • 26.02.2023 15:54
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    • 26.02.2023 16:39
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    Transfer haberleri | Galatasaray'a bir kötü haber daha! Muslera...

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürürken beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

    Görkem Ağgündüz
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
    Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

    Cimbom, sezon başında büyük bir kadro değişimine gitmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı. Aslan; Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica ve Mauro Icardi gibi futbolcuları transfer etti.
    Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

    Galatasaray, ara transfer döneminde de flaş hamlelerine devam etti. Cimbom, Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi iki kritik transfer daha yaptı. Böylelikle teknik direktör Okan Buruk'un eli daha da güçlendi.
        Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

        Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına ve transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
        Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

        36 yaşına gelen Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine almıştı. Geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelen Barcelona forması giyen İspanyol kaleci, tekrardan sarı-kırmızılıların radarına girdi.
        Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pena, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
            Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

            Galatasaray, Inaki Pena için temaslarını sürdürürkün, İspanyol oyuncuyu sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katabilme ihtimali bulunuyor. Katalan ekibi, yeni bir kontrat teklif etse dahi Pena, Barcelona'da kalmak istemiyor.
            Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

            BİR KÖTÜ HABER DAHA!

            Galatasaray'a Giannis Konstantelias'ın ardından bir transferde daha kötü haber geldi. İspanyol Mundo Deportivo'ya göre Inaki Pena, Real Betis'e transfer olmaya daha yakın.
            Transfer haberleri | Galatasaray’a bir kötü haber daha! Muslera...

            Habere göre İspanyol ekibi, nisan ayında 40 yaşına girecek olan Claudio Bravo yerine gelecek sezon kaleyi Inaki Pena'ya emanet edecek.
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