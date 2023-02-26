Galatasaray genç yıldız Rieder için pazarlık masasında

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaz ve kış transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, taraftarına yeni bir hediye daha vermek istiyor. Cimbom, 10 numara bölgesine genç bir yıldız transfer etmek için adeta geceligündüzlü bir çalışma içersinde... Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur'un İsviçre ekibi Young Boys'a Fabian Rieder için ilk teklifini yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın İsviçreli genç yıldız için bonuslarla birlikte 8 milyon euro önerdiği belirtildi. Young Boys ise yapılan görüşmede Galatasaray'dan 15 milyon euro talep etti. Erden Timur'un yüksek fiyatı düşürmek için İsviçre kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.







2025 YILINDA SONA ERİYOR

İsviçre Milli Takım formasını iki kez giyen Rieder, bu sezon 26 maçta 4 gol ve 6 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro piyasa değeri olan Fabian Rieder'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 2 sezon önce 2 milyon euro değeri olan genç yetenek kısa süre içinde gösterdiği performansla büyük bir gelişim gösterdi. Avrupa'nın dev kulüpleri de İsviçreli yıldızı yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 10 numara adayları arasında Zakharyan, Konstantelias, Karabec ve Buturina da bulunuyor.



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