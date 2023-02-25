Galatasaray’ın on numara adaylarına sürpriz bir isim daha eklendi: Fabian Rieder

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Aslan, genç bir 10 numara transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Arsen Zakharyan, Giannis Konstantelias, Adam Karabec ve Martin Baturina'dan sonra bir yıldız ismi daha listesine aldı. Galatasaray'ın Young Boys forması giyen on numara oyuncusu Fabian Rieder için temasa geçtiği ve İsviçre temsilcisinin 10 milyon euro üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu iddia edildi. Görüşmelerin de sürdüğü gelen haberler arasında.
GALATASARAY İNDİRİM PEŞİNDE
GÜNCEL olarak İsviçre Milli Takımı'nda oynayan Rieder, bu sezon 26 maçta 4 gol ve 6 asist kaydetti. 2002 Bern doğumlu genç oyuncu, hem orta saha hem de on numara bölgesinde oynuyor. Sol ayaklı oyuncunun sözleşmesi 2025'e kadar sürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre Galatasaraylı kurmaylar Fabian Rieder'in fiyatını 7-8 milyon Euro bandına çekmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hem Young Boys hem de oyuncunun menajeriyle ciddi bir pazarlık içinde olduğu ifade ediliyor.
25 MİLYON EURO'YA SERBEST KALACAK
GALATASARAY, performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken Sacha Boey'in sözleşmesini yenileme kararı aldı. Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren ve transfer söylentilerinin arttığı Fransız sağ bekin serbest kalma bedeli de belirlendi. Sacha Boey'in sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 25 milyon euro olacağı öğrenildi.
GALATASARAY İNDİRİM PEŞİNDE
GÜNCEL olarak İsviçre Milli Takımı'nda oynayan Rieder, bu sezon 26 maçta 4 gol ve 6 asist kaydetti. 2002 Bern doğumlu genç oyuncu, hem orta saha hem de on numara bölgesinde oynuyor. Sol ayaklı oyuncunun sözleşmesi 2025'e kadar sürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre Galatasaraylı kurmaylar Fabian Rieder'in fiyatını 7-8 milyon Euro bandına çekmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hem Young Boys hem de oyuncunun menajeriyle ciddi bir pazarlık içinde olduğu ifade ediliyor.
25 MİLYON EURO'YA SERBEST KALACAK
GALATASARAY, performansıyla Avrupa'nın dikkatini çeken Sacha Boey'in sözleşmesini yenileme kararı aldı. Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren ve transfer söylentilerinin arttığı Fransız sağ bekin serbest kalma bedeli de belirlendi. Sacha Boey'in sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 25 milyon euro olacağı öğrenildi.