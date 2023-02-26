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    • Spor
    • 26.02.2023 13:52
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    • 26.02.2023 13:53
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    Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Ziya Şengül kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ziya Şengül biyografisi...

    Son dakika... Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Ziya Şengül'den acı haber geldi. Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Ziya Şengül kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

    Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi?

    Son dakika haberine göre Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül hayatını kaybetti. Son dakika gelişmenin akabinde ''Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Ziya Şengül kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    ZİYA ŞENGÜL NEDEN ÖLDÜ?

    Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden eski futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül hayatını kaybetti. Birçok ünlü isim Twitter'dan başsağlığı mesajlarını paylaşırken Şengül'ün ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!

    Fenerbahçe Kulübü, Ziya Şengül için başsağlığı mesajı paylaştı.

    Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Kulübümüzün 1698 sicil numaralı YDK Üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 1964-75 sezonlarında çubuklu formamızı giyen Ziya Şengül sarı lacivertli formamızla 5 lig, 2 Türkiye Kupası sevinci yaşadı; Takımımızda teknik direktörlük görevinde de bulundu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

    Galatasaray, Ziya Şengül'ün vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde;

    "Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

    Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

    ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

    Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.

        Ziya Şengül, futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve milli takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

        1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

        1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı.
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