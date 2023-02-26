Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Ziya Şengül kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ziya Şengül biyografisi...

Son dakika haberine göre Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül hayatını kaybetti. Son dakika gelişmenin akabinde ''Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Ziya Şengül kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
ZİYA ŞENGÜL NEDEN ÖLDÜ?
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden eski futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül hayatını kaybetti. Birçok ünlü isim Twitter'dan başsağlığı mesajlarını paylaşırken Şengül'ün ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!
Fenerbahçe Kulübü, Ziya Şengül için başsağlığı mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Kulübümüzün 1698 sicil numaralı YDK Üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 1964-75 sezonlarında çubuklu formamızı giyen Ziya Şengül sarı lacivertli formamızla 5 lig, 2 Türkiye Kupası sevinci yaşadı; Takımımızda teknik direktörlük görevinde de bulundu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Galatasaray, Ziya Şengül'ün vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde;
"Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."
ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?
Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.