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    Fener erteleme maçında Konya’yı 4 golle mağlup etti

    Fener, 13’te Valencia ile perdeyi açtı. 22’de Diouf atıldı. 45+5’te Valencia bir kez daha sahneye çıktı. 62'de King ile farkı 3'e çıkartan Fenerbahçe, 79'da Szalai'nin kafa golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

    ’Enner’ji patlaması

    F.Bahçe Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u evinde 4-0 yendi. 11. dakikada Lincoln'ün ortasında top Endri Çekici'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia'nun şutu filelerle buluştu: 1-0.



    GOLÜN ASİSTİ ROSSİ'DEN
    22'de Konyasporlu Diouf, Arao'ya yaptığı sert hareket sonrası atıldı. 45+5'te Rossi'nin ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Valencia dokundu ve topu ağlara gönderdi: 2-0.



    ZAJC İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    62'de Lincoln'ün ceza sahasından sert şutu King'in ayağına çarparak filerle buluştu: 3-0. F.Bahçe 67'de Zajc ile gole yaklaştı. Müthiş plasesinde Erhan gole izin vermedi.



        CRESPO'DAN ADRESE TESLİM
        79'da Crespo'nun kullandığı frikikte Szalai topu kafayla ağlara gönderdi: 4-0... 86'da Mehmet Ali'nin aşırtma vuruşunu son anda Altay kornere çeldi. Fener 3 puanı kaptı.



        22 GOLE ULAŞAN VALENCİA ADINI TARİHE YAZDIRDI
        Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye çıkartan Enner Valencia, Sarı-Lacivertli formayla 51 gole ulaştı. F.Bahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.

        BAŞKAN, 18 YAŞINA GİREN ARDA'YI KUTLADI
        Maçı için stadyumda bulunan Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç genç yıldız Arda Güler için sahaya indi. Ali Koç, 18 yaşına giren Arda Güler'e sarılarak doğum gününü saha içinde tebrik etti. Arda, 68. dakikada Joshua King'in yerine oyuna girdi. Taraftarlar Arda'yı girerken alkışladı.

        JAYDEN OOSTERWOLDE: ÇOK MEMNUNUM
        Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı sol bek Jayden Oosterwolde, Konya maçının 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk kez görev aldı. Hollandalı oyuncu, "Yaptığım başlangıçtan dolayı çok memnunum. İyi oynadık. Aldığımız galibiyetten ötürü mutluyuz. Depreme ben de çok üzüldüm" yorumunu yaptı.

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