Fener erteleme maçında Konya’yı 4 golle mağlup etti





22 GOLE ULAŞAN VALENCİA ADINI TARİHE YAZDIRDI

Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye çıkartan Enner Valencia, Sarı-Lacivertli formayla 51 gole ulaştı. F.Bahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.



BAŞKAN, 18 YAŞINA GİREN ARDA'YI KUTLADI

Maçı için stadyumda bulunan Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç genç yıldız Arda Güler için sahaya indi. Ali Koç, 18 yaşına giren Arda Güler'e sarılarak doğum gününü saha içinde tebrik etti. Arda, 68. dakikada Joshua King'in yerine oyuna girdi. Taraftarlar Arda'yı girerken alkışladı.



JAYDEN OOSTERWOLDE: ÇOK MEMNUNUM

Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı sol bek Jayden Oosterwolde, Konya maçının 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk kez görev aldı. Hollandalı oyuncu, "Yaptığım başlangıçtan dolayı çok memnunum. İyi oynadık. Aldığımız galibiyetten ötürü mutluyuz. Depreme ben de çok üzüldüm" yorumunu yaptı.

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