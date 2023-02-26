Fener erteleme maçında Konya’yı 4 golle mağlup etti

ZAJC İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
62'de Lincoln'ün ceza sahasından sert şutu King'in ayağına çarparak filerle buluştu: 3-0. F.Bahçe 67'de Zajc ile gole yaklaştı. Müthiş plasesinde Erhan gole izin vermedi.
ZAJC İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
62'de Lincoln'ün ceza sahasından sert şutu King'in ayağına çarparak filerle buluştu: 3-0. F.Bahçe 67'de Zajc ile gole yaklaştı. Müthiş plasesinde Erhan gole izin vermedi.
CRESPO'DAN ADRESE TESLİM
79'da Crespo'nun kullandığı frikikte Szalai topu kafayla ağlara gönderdi: 4-0... 86'da Mehmet Ali'nin aşırtma vuruşunu son anda Altay kornere çeldi. Fener 3 puanı kaptı.
22 GOLE ULAŞAN VALENCİA ADINI TARİHE YAZDIRDI
Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye çıkartan Enner Valencia, Sarı-Lacivertli formayla 51 gole ulaştı. F.Bahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.
BAŞKAN, 18 YAŞINA GİREN ARDA'YI KUTLADI
Maçı için stadyumda bulunan Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç genç yıldız Arda Güler için sahaya indi. Ali Koç, 18 yaşına giren Arda Güler'e sarılarak doğum gününü saha içinde tebrik etti. Arda, 68. dakikada Joshua King'in yerine oyuna girdi. Taraftarlar Arda'yı girerken alkışladı.
JAYDEN OOSTERWOLDE: ÇOK MEMNUNUM
Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı sol bek Jayden Oosterwolde, Konya maçının 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk kez görev aldı. Hollandalı oyuncu, "Yaptığım başlangıçtan dolayı çok memnunum. İyi oynadık. Aldığımız galibiyetten ötürü mutluyuz. Depreme ben de çok üzüldüm" yorumunu yaptı.