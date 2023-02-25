Fenerbahçe maça depremzede çocuklarla çıkacak!

Fenerbahçe, Konyaspor maçında depremzede çocukları ağırlayacağını açıkladı.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Süper Lig'de Konyaspor mücadelesi öncesi maç öncesi seremonisinde depremzede çocukların misafir edileceği belirtildi.



Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklarımızı bu akşam Arabam.com Konyaspor ile oynayacağımız maç önü seremonisinde ağırlayarak onlara Fenerbahçemizin çok kıymetli birer parçası olduklarını hissettireceğiz.



'Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen…' diyerek hayata geçirdiğimiz, çocukların futbolcularımızla el ele maç önü seremonisine çıktığı projemizde bu akşam çok anlamlı bir organizasyon gerçekleşecek.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan, başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremden sağ kurtulan depremzede çocuklarımız; Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında futbolcularımızla seremoniye çıkarak Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ve futbolcularımızla buluşacak, stadımızı dolduran binlerce ve ekranları başında maçı takip edecek milyonlarca taraftarlarımızla bir araya gelecekler.



Aynı zamanda bu sezon hastanede tedavi altında olan çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştiren Fenerbahçemiz, bu maçımızda ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde bölgeye yardıma giden Trabzon'un Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ve ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'imizi de tablet ile seremoniye çıkaracak.



Çocuklarımıza bizim için çok önemli olduklarını en yalın haliyle hissettirmeyi hedeflediğimiz bu adımda onlara bir nebze umut olmayı diliyoruz.



Yaralarımızı birlikte saracağız."