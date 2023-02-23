Fenerbahçe Beko Belgrad’da kazandı!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını deplasmanda 97-94 yendi.

Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon 15. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 12. mağlubiyetini aldı.

1. çeyrek sonucu: Partizan 22 - 22 F.Bahçe Beko

2. çeyrek sonucu: Partizan 46 - 47 F.Bahçe Beko

3. çeyrek sonucu: Partizan 69 - 68 F.Bahçe Beko

4. çeyrek sonucu: Partizan 94 - 97 F.Bahçe Beko

SAYGI DURUŞU YAPILDI!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Partizan karşılaşması için üzerinde "Türkiye için el ele" yazılı tişörtlerle ısınan sarı-lacivertli oyuncular, mücadeleye de siyah formayla çıktı.