Abdullah Avcı: Çok dramatik!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Basel ile deplasmanda karşılaştı. Bordo mavililer 1-0'lık galibiyetin rövanşında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçının ardından konuştu.

İşte o sözler;

İki maçın tamamı üzerinden gidersek her şeyde üstündük. 2 maçta 12 pozisyon falan var. Bugün de çok iyi başladık, ilk gelen top gol oldu. Penaltıyı kaçırıyoruz, oyunda kalıyoruz. Gol atıyorsun, VAR'dan dönüyor. Çok dramatik gerçekten.

Bu seviyede bu kadar pozisyona girip atmak gerekiyor. Rakip de inanamadı. Hakikaten üzücü. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok enteresan.