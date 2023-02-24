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    • Spor
    • 24.02.2023 12:22
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    • 24.02.2023 12:22
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    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor

    Cimbom'un Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcuya Serie A'dan yeni bir talip daha çıktı. Napoli'nin, Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Peki, Icardi Galatasaray'da mı kalacak, Napoli'ye mi transfer olacak? İşte son gelişme ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor

    GALATASARAY KARİYERİ SÖNÜK BAŞLADI
    Galatasaray'ın büyük bir sükse yaparak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Türkiye'ye ilk geldiği dönemlerde futbolundan çok özel hayatı ile gündeme gelmiş ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar Tangocu'yu sert şekilde eleştirmişti.

    PERFORMANSIYLA GÖNÜL ALDI
    Ancak; daha sonra saha içindeki performansını artıran Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 13 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koydu ve taraftarların da gönlünü aldı.

    Arjantinli futbolcunun, Galatasaray'dan ayrılacağı ve kariyerine yeniden İtalya Ligi'nde devam edeceği iddia ediliyor.

        NAPOLI'DE ALTERNATİF İSİM ICARDI
        Serie A'da şampiyonluğa koşan ve kadrosunda Eljif Elmas, Kim Min-Jae gibi Türk futbolseverlerin tanıdığı isimleri de barından Napoli, Mauro Icardi'yi transfer planları arasına aldı.

        OSIMHEN'İN SATIŞI GÜNDEMDE
        Napoli'nin hücum hattındaki en önemli kozu olarak gösterilen Victor Osimhen'in satılması halinde Mauro Icardi alternatif isim olarak öne çıktı. 30 yaşındaki golcünün yaz döneminde yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

        TALİBİ ÇOK
        İtalya'da daha önce Sampdoria ve Inter forması giyen Mauro Icardi'ye Roma, Lazio, Milan gibi kulüplerin yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid'in de yakından ilgi gösterdiği ve oyuncunun durumunu takip ettiği öne sürülmüştü.

            PSG DE AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
            Öte yandan Fransız basınında daha önce yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin PSG'de bir gelecek görmediği ve Ligue 1 devinin de oyuncu ile bir gelecek planlamadığı ifade edilmişti.

            ICARDI'NİN SÖZLEŞME DURUMU
            Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki sözleşme bu sezonun sonunda bitecek. PSG ile kontratı 2024'e kadar süren futbolcu için Galatasaray 750 bin euro kiralama bedeli ödüyor. Yıllık kazancı 6 milyon 750 bin euro olan futbolcuya PSG ekibi 6 milyon euro ödeme yapıyor.

            GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
            2018 yılında 100 milyon euro bedeli olan Mauro Icardi'ye Transfermarkt verilerine göre; 17.5 milyon euro değer biçiliyor. 1.81 boyundaki futbolcunun sık sık İtalya'ya gidiyor olması da transfer iddialarını güçlendiren detaylardan biri olarak gösteriliyor.

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