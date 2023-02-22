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    • Spor
    • 22.02.2023 12:38
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    • 22.02.2023 12:38
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    Galatasaray’a Icardi şoku: Fransızlardan flaş iddia!

    Son dakika transfer haberleri… Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da transfer olduğu ilk günden beri ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Mauro Icardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken Fransız medyasından yıldız golcüyle ilgili flaş bir haber paylaşıldı. İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a Icardi şoku!

    Sezon başında dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, elde ettiği başarılı sonuçlarla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti.

    KADROSUNA YILDIZ İSİMLERİ EKLEDİ

    Mertens, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Dubois ve Kaan Ayhan gibi yıldızlarla kadrosuna güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da şüphesiz en dikkat çekici oyunculardan biri Mauro Icardi oldu.

    GELECEK SEZON PSG'YE DÖNMEYECEK
    Hem attığı goller hem de özel yaşantısıyla bir an olsun gündemden düşmeyen Arjantinli golcü ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsünün sezon sonunda PSG'ye dönmeyeceği Fransız medyasında da geniş yer aldı. Icardi'nin geleceği ile ilgili Fransız medyası flaş bir haber paylaştı.

    MBAPPE HARİÇ HERKESLE YOLLAR AYRILABİLİR
    Fransız medyasından le10sport'un haberine göre Paris Saint Germain'de yaz sonu büyük ayrılıklar yaşanacak. Haberde, Fransız yıldız Kylian Mbappe dışında kimsenin yerinin garanti olmadığına vurgu yapıldı. Neymar ve Messi gibi yıldızların da takımdan ayrılabileceği belirtildi. Listede Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi de var.

        NARA'DAN DOLAYI İTALYA'YI İSTİYOR
        le10sport'un haberinde en dikkat çekici detay ise Icardi'nin geleceği ile ilgili olan ayrıntı… Fransız medyasına göre, Arjantinli yıldız gelecek sezon PSG'de olmayacak. Yine habere göre Icardi, gelecek sezon Galatasaray'da devam etmeyecek. Fransızlar, Icardi'nin İtalya Ligi Seria A'da oynamak istediğini vurguladı. Haberde ayrıca Icardi'nin Wanda Nara'dan dolayı İtalya'ya dönmek istediği belirtildi.

        MİLAN VE İNTER ONUN PEŞİNDE
        30 yaşındaki yıldız oyuncuyu İtalya Ligi'nde Milan ve İnter yakından takip ediyor. Sezon sonunda PSG ile görüşecek olan iki Milano ekibinin transferi bitirmek için her yolu deneyeceği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 9 gol ve 6 asist üreten Icardi müthiş istatistikler yakaladı. Tangocu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanan maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

        ONUN İÇİN 63 MİLYON EURO ÖDENDİ
        Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Güncel piyasa değeri 17.5 milyon Euro olan Arjantinli yıldız golcü için şimdiye kadar 63.3 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Süper Lig'de her 61 dakikada bir gol katkısı veren Mauro Icardi, 2020 yılında İnter'den PSG'ye tam 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 8 kez milli formayı giyerken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

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