Galatasaray’a Icardi şoku: Fransızlardan flaş iddia!

Sezon başında dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, elde ettiği başarılı sonuçlarla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti.
KADROSUNA YILDIZ İSİMLERİ EKLEDİ
Mertens, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Dubois ve Kaan Ayhan gibi yıldızlarla kadrosuna güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da şüphesiz en dikkat çekici oyunculardan biri Mauro Icardi oldu.
GELECEK SEZON PSG'YE DÖNMEYECEK
Hem attığı goller hem de özel yaşantısıyla bir an olsun gündemden düşmeyen Arjantinli golcü ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsünün sezon sonunda PSG'ye dönmeyeceği Fransız medyasında da geniş yer aldı. Icardi'nin geleceği ile ilgili Fransız medyası flaş bir haber paylaştı.
MBAPPE HARİÇ HERKESLE YOLLAR AYRILABİLİR
Fransız medyasından le10sport'un haberine göre Paris Saint Germain'de yaz sonu büyük ayrılıklar yaşanacak. Haberde, Fransız yıldız Kylian Mbappe dışında kimsenin yerinin garanti olmadığına vurgu yapıldı. Neymar ve Messi gibi yıldızların da takımdan ayrılabileceği belirtildi. Listede Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi de var.