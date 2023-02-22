Galatasaray’a Icardi şoku: Fransızlardan flaş iddia!

MİLAN VE İNTER ONUN PEŞİNDE

30 yaşındaki yıldız oyuncuyu İtalya Ligi'nde Milan ve İnter yakından takip ediyor. Sezon sonunda PSG ile görüşecek olan iki Milano ekibinin transferi bitirmek için her yolu deneyeceği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 9 gol ve 6 asist üreten Icardi müthiş istatistikler yakaladı. Tangocu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanan maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

ONUN İÇİN 63 MİLYON EURO ÖDENDİ

Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Güncel piyasa değeri 17.5 milyon Euro olan Arjantinli yıldız golcü için şimdiye kadar 63.3 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Süper Lig'de her 61 dakikada bir gol katkısı veren Mauro Icardi, 2020 yılında İnter'den PSG'ye tam 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, 8 kez milli formayı giyerken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.