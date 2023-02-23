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    • Spor
    • 23.02.2023 10:59
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    • 23.02.2023 10:59
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    Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya'dan bir talip daha: Takımın başında görmek istiyoruz!

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili iddialar devam ediyor. Portekizli teknik direktöre Güney Amerika'dan ilgi gösteren kulüpler bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcıya Flamengo'nun talip olduğu iddia edildi. Peki Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte son gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Jesus’a Brezilya’dan bir talip daha!

    Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Vitor Pereira'nın yaptığı Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, son dönemlerde ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldı.

    FLAMENGO TARAFTARLARI ANKET YAPTI
    Flamengo taraftarları, sosyal medyada teknik direktörleri Vitor Pereira ile yolların ayrılması yönünde paylaşımlar yapmaya devam ederken, takımın başına getirilmesi istenen yeni çalıştırıcı konusunda da anketler yapılıyor.

    DORIVAL JUNIOR FAVORİ
    Şu anda en popüler isim 2022 yılı Kasım ayında Flamengo'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam Dorival Junior... Flamengo ile 38 maça çıkan, 23 galibiyet 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Dorival Junior ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Vitor Pereira getirilmişti. Taraftarlar, boşta olan deneyimli teknik adamı yeniden takımın başında görmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 46 oranında Dorival'ı tercih etti.

    JORGE JESUS DA LİSTELERİNDE
    Öte yandan ankette en çok oy alan ikinci teknik adam ise şu anda ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus oldu. Söz konusu ankette yüzde 39.3 oy alan Portekizli çalıştırıcı, Rio takımının başında 51 maça çıkmış, 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

    FLA TARAFTARLARI JESUS'U UNUTAMIYOR
    Jesus, 2019-2020 yılları arasında Flamengo ile Seria A, Copa Libertadores, Süper Kupa, Sudamericana şampiyonlukları yaşattı. Ayrıca Jesus ile Flamengo, 2019'da da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da finale kadar çıkmıştı. Kırmızı-Siyahlı taraftarlar, Jesus ile yaşadığı güzel günleri unutmadıkları yönünde paylaşımlar da yapıyor.

        CUCA VE MACHADO DA ADAY
        Öte yandan Brezilya basınında yer alan haberde Flamengo'nun bir diğer teknik direktör adayının 2022'de Atletico Mineiro'dan ayrılan Cuca olduğu ifade edildi. Şu anda boşta olan 59 yaşındaki Cuca, Flamengo'da 2008 yılında görev almıştı. Geçen yıl Gremio'da çalışan 47 yaşındaki Roger Machado da bir diğer aday olarak öne çıkıyor.

        JESUS'UN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
        Flamengo ile anılan 68 yaşındaki Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yani; sezon sonu itibarıyla sona erecek. Türkiye'de şu ana kadar 35 maçta Jesus, 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi tattı. 2.17 puan ortalaması yakalayan Jesus'a Brezilya Milli Takımı da talip.

        RIVALDO NE DEMİŞTİ?
        Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Rivaldo, ülkesinin milli takımının teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin başındaki Jorge Jesus'un iyi bir aday olduğunu söylemişti. Rivaldo, "Jesus çok iyi bir seçenek. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Brezilya'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul edecektir. Brezilya futboluyla özdeşleşmiş bir isim" ifadelerini kullanmıştı.

        FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ DURUMU
        Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 52 gol atan Kanarya kalesinde ise 24 gole engel olamadı. 2. sırada bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.

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