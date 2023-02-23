Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya'dan bir talip daha: Takımın başında görmek istiyoruz!

JORGE JESUS DA LİSTELERİNDE

Öte yandan ankette en çok oy alan ikinci teknik adam ise şu anda ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus oldu. Söz konusu ankette yüzde 39.3 oy alan Portekizli çalıştırıcı, Rio takımının başında 51 maça çıkmış, 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

FLA TARAFTARLARI JESUS'U UNUTAMIYOR

Jesus, 2019-2020 yılları arasında Flamengo ile Seria A, Copa Libertadores, Süper Kupa, Sudamericana şampiyonlukları yaşattı. Ayrıca Jesus ile Flamengo, 2019'da da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da finale kadar çıkmıştı. Kırmızı-Siyahlı taraftarlar, Jesus ile yaşadığı güzel günleri unutmadıkları yönünde paylaşımlar da yapıyor.