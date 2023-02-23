Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya'dan bir talip daha: Takımın başında görmek istiyoruz!

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Vitor Pereira'nın yaptığı Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, son dönemlerde ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldı.
FLAMENGO TARAFTARLARI ANKET YAPTI
Flamengo taraftarları, sosyal medyada teknik direktörleri Vitor Pereira ile yolların ayrılması yönünde paylaşımlar yapmaya devam ederken, takımın başına getirilmesi istenen yeni çalıştırıcı konusunda da anketler yapılıyor.
DORIVAL JUNIOR FAVORİ
Şu anda en popüler isim 2022 yılı Kasım ayında Flamengo'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam Dorival Junior... Flamengo ile 38 maça çıkan, 23 galibiyet 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Dorival Junior ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Vitor Pereira getirilmişti. Taraftarlar, boşta olan deneyimli teknik adamı yeniden takımın başında görmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 46 oranında Dorival'ı tercih etti.
JORGE JESUS DA LİSTELERİNDE
Öte yandan ankette en çok oy alan ikinci teknik adam ise şu anda ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus oldu. Söz konusu ankette yüzde 39.3 oy alan Portekizli çalıştırıcı, Rio takımının başında 51 maça çıkmış, 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
FLA TARAFTARLARI JESUS'U UNUTAMIYOR
Jesus, 2019-2020 yılları arasında Flamengo ile Seria A, Copa Libertadores, Süper Kupa, Sudamericana şampiyonlukları yaşattı. Ayrıca Jesus ile Flamengo, 2019'da da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da finale kadar çıkmıştı. Kırmızı-Siyahlı taraftarlar, Jesus ile yaşadığı güzel günleri unutmadıkları yönünde paylaşımlar da yapıyor.