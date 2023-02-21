Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus kararını verdi! Konya maçında o isimler 11'de
Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, Konyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler kart cezalısı Michy Batshuayi'den yararlanamayacak. Ayrıca Jorge Jesus da cezası nedeniyle kulübe de olmayacak. Portekizli teknik adam ilk 11'de değişikliklere gidecek. İşte detaylar ve Jesus'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i...
Sarı-Lacivertliler, ligin 23. haftasında, 6 Şubat Pazartesi günü Konysapor'u ağırlayacaktı. Ancak 6 Şubat gecesinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi yaşanınca, mücadele ertelenmişti. TFF, bu karşılaşmanın 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağını açıkladı.
Fenerbaçe'de hazırlıklar başladı. Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Golcü oyuncu bu nedenle Konyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
Portekizli teknik adam, antrenmandan önce öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı. Jorge Jesus, "Depremin yaralarını sarmak kolay değil. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor. Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız. Artık futbola odaklanma zamanı. Zirveyle aramızdaki puan farkını adım adım azaltarak şampiyonluk hedefine yürümemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
JOAO PEDRO'NUN GÖZÜ HOCASINDA
30 Kasım'daki Vallecano maçında sezonu kapatmasına neden olabilecek bir sakatlık yaşayan Pedro, cumartesi günkü Karagümrük mücadelesinde 15 dakika forma giyerek sahalara dönmüştü. Sakatlık öncesi dönemde beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu, bir an önce form tutmak istiyor.