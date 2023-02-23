Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezası açıklandı.
PFDK, deneyimli teknik adama 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.
Jorge Jesus, 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
İşte o açıklama:
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- Spor
- 23.02.2023 16:58
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- Son Güncelleme:
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- 23.02.2023 17:19
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! PFDK cezayı kesti
Son dakika haberine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.
Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezası açıklandı.