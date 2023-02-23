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    • Spor
    • 23.02.2023 16:58
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    • 23.02.2023 17:19
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    SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! PFDK cezayı kesti

    Son dakika haberine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Jesus şoku! PFDK cezayı kesti

    Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezası açıklandı.

    PFDK, deneyimli teknik adama 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.

    Jorge Jesus, 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

    İşte o açıklama:
    Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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    Haberler Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! PFDK cezayı kesti
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