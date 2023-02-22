Zakharyan’da ikna turları! Dinamo Moskova tamam, sırada yıldız oyuncunun ailesi var

Sezon başından beri kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, Rus yıldız Zakharyan için ısrarını sürdürüyor. Dinamo Moskova, genç yıldızın serbest kalma bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemişti. Bu rakamı düşürmek için çalışmalarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar'ın teklif ettiği rakam ortaya çıktı. Galatasaray, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Rus kulübüne 4 taksit halinde 12 milyon Euro önerdi. Sarı-Kırmızılılar bu rakamı 2 yıl içinde ödemeyi taahhüt etti.
1.5 MİLYON EURO MAAŞ VERECEK
Lig lideri Galatasaray'ın Ermeni asıllı Rus futbolcuya ise 1.5 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi. İki kulübün yapılan pazarlıklar sonucu anlaşmaya vardığı ifade edildi ancak bu kez pürüzü oyuncunun ailesi çıkardı. 19 yaşındaki futbolcunun babasının İstanbul'a gelmek istemediği ifade edildi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler şimdi Zakharyan'ın babasını ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray'a transfer olması durumunda TFF'nin 14 yabancıdan biri olarak sayılmayacak ve U21 kontenjanından lisansı çıkarılabilecek. Bu sezon 22 maçta 3 gol, 6 asist üreten Zakharyan, Rusya A Milli Takımı formasını 6 kez giydi. Zakharyan'ın sözleşmesi ise Haziran 2024'te bitiyor.