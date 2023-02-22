Zakharyan’da ikna turları! Dinamo Moskova tamam, sırada yıldız oyuncunun ailesi var





1.5 MİLYON EURO MAAŞ VERECEK

Lig lideri Galatasaray'ın Ermeni asıllı Rus futbolcuya ise 1.5 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi. İki kulübün yapılan pazarlıklar sonucu anlaşmaya vardığı ifade edildi ancak bu kez pürüzü oyuncunun ailesi çıkardı. 19 yaşındaki futbolcunun babasının İstanbul'a gelmek istemediği ifade edildi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler şimdi Zakharyan'ın babasını ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray'a transfer olması durumunda TFF'nin 14 yabancıdan biri olarak sayılmayacak ve U21 kontenjanından lisansı çıkarılabilecek. Bu sezon 22 maçta 3 gol, 6 asist üreten Zakharyan, Rusya A Milli Takımı formasını 6 kez giydi. Zakharyan'ın sözleşmesi ise Haziran 2024'te bitiyor.



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