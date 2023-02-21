LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın muhtemel 11'leri...

Liverpool Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da oynancak. Maça dair bilgileri araştıran futbolseverler internet arama motorlarında ''Liverpool - Real Madrid maçı nereden izlenir?'' şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Liverpool - Real Madrid maçı hakkında merak edilenler.
LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool Real Madrid maçı 21 Şubat 2023 tarihinde saat 23:00'da TV8 ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Maçı her iki seçenekten biri ile canlı izleyebilirsiniz.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ!
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr