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    • Spor
    • 21.02.2023 22:05
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    • 21.02.2023 23:47
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    LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın muhtemel 11'leri...

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Liverpool - Real Madrid maçı ile devam ediyor. Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak maça dair detaylar araştırılıyor. Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

    LIVERPOOL REAL MADRID CANLI MAÇ İZLE!

    Liverpool Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da oynancak. Maça dair bilgileri araştıran futbolseverler internet arama motorlarında ''Liverpool - Real Madrid maçı nereden izlenir?'' şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Liverpool - Real Madrid maçı hakkında merak edilenler.

    LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

    Liverpool Real Madrid maçı 21 Şubat 2023 tarihinde saat 23:00'da TV8 ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Maçı her iki seçenekten biri ile canlı izleyebilirsiniz.

    MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ!

    Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

    Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr
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