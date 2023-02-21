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    • Spor
    • 21.02.2023 13:07
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    • 21.02.2023 13:25
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    Transfer haberleri | Galatasaray'dan yıldız avı! Tam 6 isim

    Sezon başında yaptığı transferlerle gündem olan Galatasaray, ara transfer döneminde de durmuyor. Kaan Ayhan ve Adekugbe gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Aslan, Zaniolo transferiyle tüm dünyada ses getirdi. Arsen Zakharyan'ı da kadrosuna katmak üzere olan sarı krımızılılar, sezon sonu için tam 5 yıldızı daha gündemine aldı. İşte o isimler ve Galatasaray'ın mali planı...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

    Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini Kaan Ayhan'la yaptı ve uzun süredir ilgilendiği milli stoperi kiralık olarak renklerine bağladı. Tecrübeli isim, bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki şartlar ortaya çıktı.
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

    SATIN ALMA OPSİYONU DETAYI

    Kaan'ın ligdeki kalan bölümde 8 maçta en az 1'er dakika süre alması halinde veya Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanması durumunda, oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek. Cim Bom böylece, 2.8 milyon Euro'yu Sassuolo'ya ödeyerek Kaan'ın bonservisini alabilecek. Kiralama bedeli de 400 bin Euro olan Kaan, toplamda Galatasaray'a 3.2 milyon Euro'ya mâl olacak.
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

    DAHA AZINI KABUL ETTİ

    Milli futbolcunun yarım sezonluk maaşı 600 bin Euro. Kontratın diğer 3 yılında sırasıyla 1 milyon Euro, 1 milyon 250 bin Euro ve 1 milyon 350 bin Euro alacak olan Kaan Ayhan, Sassuolo'daki ücretinden daha az bir rakam karşılığında Galatasaray'da oynamayı kabul etti.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

        Yıllardır hem Cim Bom'un hem de diğer Türk devlerinin transfer listelerinde yer alan Kaan Ayhan, aynı zamanda internet üzerinden oyun yayıncılığı yapıyor ve bu yayınlarda Galatasaraylı olduğunu sık sık dile getiriyordu.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

        15 MİLYON EURO BONSERVİS 4.5 YILLIK İMZA

        Ara transfer döneminde bomba bir hamle yapan Galatasaray, Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Cim Bom'un bu transfer için kasasından 15 milyon Euro çıktı.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

        İTALYANLAR ŞAŞKIN

        Henüz 23 yaşında, yaklaşık 30 milyon Euro'luk piyasa değeri olan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi, İtalyanlar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Hem gazeteciler hem de taraftarlar bu sürpriz transferin Roma için bir kayıp olduğu yönünde fikir birliğine varmış durumda. Zaniolo'nun Galatasaray'da formunu yeniden bulması halinde, bunun İtalya Milli Takımı'nın yararına olacağı düşüncesi de oldukça yaygın.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

            HEM SAHADA HEM KASADA KAZANÇ

            Nicolo Zaniolo'yu Roma'dan koparmayı başaramayan kulüplerden Milan da transfer sürecini yakından takip ediyor. Çizme basını, genç yıldızın Galatasaray formasıyla göstereceği başarılı performans karşılığında, yaz döneminde Milan'dan büyük bir kontrat teklifi alabileceğini belirtiyor. Bu da Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferden hem sahada hem kasada ciddi bir kazanç elde edebileceğini işaret ediyor.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

            2 MİLYON 750 BİN EURO KAZANACAK

            Galatasaray, Zaniolo'nun transferindeki resmi rakamları duyurdu. Buna göre Cim Bom, Roma'ya 5 yıllık taksitle15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncu yarım sezon için 900 bin Euro, sonraki sezonlarda ise 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret alacak.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

            İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Roma, bir sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sini alacak. İki kulüp arasında bu yıl bir de hazırlık maçı oynanacak ve bu karşılaşmanın geliri depremzedelere gönderilecek.
                Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                1 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VAR

                Aslan deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiralayarak ilk destek transferini gerçekleştirmişti. Kanadalı sol bekin sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu KAP'a bildirilmişti. 28 yaşındaki futbolcu imzayı atmış ve ilk açıklamasını yapmıştı.
                Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                'HATAYSPOR VE GALATASARAY'A MİNNETTARIM'

                Tanıtım videosu çekildiği sırada gözyaşlarına engel olamayan ve bir süre duraksayan 28 yaşındaki sol bek, "Herkese merhaba. Burada olduğum için mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım" dedi. Geçen haftadan bu yana yaşananların farkında olduklarını belirten Kanadalı oyuncu, "Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan... Ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli" açıklamasını yaptı.
                Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                YILDIZ AVI BAŞLIYOR

                Transferde çıtayı en tepeye çıkaran Galatasaray'da tüm planlar, çifte şampiyonluk ve önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi macerasına üzerine kurgulanmış durumda. Kesenin ağzını sonuna kadar açan Sarı-Kırmızılılar hem eldeki güçlü kadroyu korumak hem de dünya yıldızları ve yıldız adaylarıyla takımı güçlendirmenin hesapları içinde.
                    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                    Bu doğrultuda iç ve dış transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Bu dev operasyonun bir bölümü uzayan mevcut transfer dönemini kapsarken, diğer çalışmalar ise yaz dönemi düşünülerek yapılıyor.
                    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                    KAYNAK MOHAMED, MORUTAN VE CICALDAU'DAN

                    Zaniolo'nun satılma ihtimali dışında Galatasaray'ın ciddi bir transfer geliri de kiralık oyunculardan elde edilecek. Nantes, Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. İtalya Serie B kulübü Pisa da Morutan'ın bonservisi için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı, ancak Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk bir beklentisi var. Cicaldau'nun da Arap kulüpleriyle 5 milyon Euro'luk bir anlaşma yapma ihtimali var. Bu paraların tamamı yine transfer operasyonunda kullanılacak.
                    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                    ICARDI YAZA KALMAYACAK

                    Transfer planının ilk adımı, Mauro Icardi'nin bonservisi. PSG ile görüşmeler devam ediyor. Ligin haziran ayına sarkma ihtimali, 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun sezon bitmeden Fransa'ya geri dönme durumunu ortaya çıkarınca kollar tekrar sıvandı. Galatasaray Yönetimi, Icardi'nin bonservisini sezonsonuna bırakmadan tamamlamayı hedefliyor.
                        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                        SIFIRA YAKIN MALİYETLE ALINABİLİR

                        Kulübe yakın kaynaklar, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisinin sıfıra yakın maliyetle alınma şansının ortaya çıktığını ileri sürüyor.
                        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                        RASHICA İMZAYA HAZIR

                        Birçok maçta yabancı kontenjanına takılsa da süre aldığı her mücadelede teknik ekipten tam not alan Milot Rashica'nın da Icardi ile birlikte bonservisinin alınması hedefleniyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Norwich'le daha önceiki resmi görüşme gerçekleşti. Taraflar, özellikle de Rashica imzaya hazır. Galatasaray Yönetimi, 5 milyon Euro bütçeyle Rashica'nın bonservisini kulübe kazandırmaya hazırlanıyor.
                        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                        İKİNCİ FORVET DEMBELE

                        Galatasaray'ın transferinde hiç geri adım atmadığı forvetlerden biri de Moussa Dembele... Geçtiğimiz aylarda Fransız santrforun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar, büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Icardi'nin bonservisinin alınması halinde Dembele'yi takımın ikinci forveti olarak düşünüyor.
                            Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                            SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

                            Gelecek sezon 38 yaşına girecek olan Gomis'in ayrılma durumuna göre bir de Türk forvet transferi yapılabilir. 26 yaşındaki Dembele'nin Lyon'la sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
                            Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                            VARSA YOKSA ZAKHARYAN

                            Sarı-Kırmızılı kulübün üzerinde en hassasla durduğu operasyon ise şüphesiz Arsen Zakharyan'ın transferi. Chelsea'nin de gündeminde yer alan 19 yaşındaki Rus 10 numara konusunda temaslar sıklaştırılmış durumda.
                            Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                            Dinamo Moskova'ya 11+2 milyon Euro öneren Galatasaray'ın, genç yetenekle de anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Ruslar ise Zakharyan gibi bir yıldız adayının bu yaşta Türkiye'ye gitmesine çok sıcak bakmıyor.
                                Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                HER TÜRLÜ FORMÜL DEVREYE SOKULACAK

                                Aslan yine de butransferden vazgeçecek gibi görünmüyor. 5 Mart'a kadar uzayan mevcut transfer döneminde Zakharyan'a Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için Galatasaray'da her formül devreye sokulacak.
                                Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                20 MİLYON EURO'LUK KÂR...

                                Forvet ve kanatlar için transfer edilen 23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo daha Sarı-Kırmızılı formayı giyemeden Serie A devlerini peşine taktı. Genç yeteneği ezeli rakipleri Roma'dan koparmayı başaramayan Milan ile Inter, Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödeyerek yaz döneminde bu transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
                                Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                Anlaşma gerçekleşirse, Cim Bom'un bu operasyondan 20 milyon Euro'ya yakın bir kâr elde etme ihtimali var. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle kanat ve forvet arkası takviyesi için çalışmalara devam ediyor.
                                    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                    DI MARIA AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

                                    Erden Timur'un deprem felaketi öncesinde Torino'da yemek yediği Angel Di Maria'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Juventus'la yeni kontrat için görüşmediklerini açıklayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübün zor bir dönemden geçtiğini vurgularken, olası bir transfer durumunda Avrupa'da kalmak istediğini dile getirmişti.
                                    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                    Sarı-Kırmızılılar, her iki kanat için düşünülen diğer adayların transferlerinde yaşanacak gelişmelere göre Di Maria'yı bu yaz bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.
                                    Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                    DYBALA İMKANSIZ DEĞİL

                                    Aslan'ın en flaş transfer hamlesi olan Paulo Dybala ise harika bir sezon geçirmesine rağmen Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre herhangi bir sakatlığı bulunmayan 29 yaşındaki futbolcunun ayak kemiğinde strese bağlı bir ağrı olduğu için, önceki gün Hellas Verona ile oynanan maça çıkmadığı bildirildi.
                                        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                        Galatasaray, Arjantinli süperstarı 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak renklerine bağlamayı planlıyor.
                                        Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

                                        Ancak Dybala'nın maaş talebinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar her şeye rağmen yaza bırakmadan büyük bir sürprize imzaatmanın hesapları içinde.
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