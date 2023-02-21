Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

'HATAYSPOR VE GALATASARAY'A MİNNETTARIM'



Tanıtım videosu çekildiği sırada gözyaşlarına engel olamayan ve bir süre duraksayan 28 yaşındaki sol bek, "Herkese merhaba. Burada olduğum için mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım" dedi. Geçen haftadan bu yana yaşananların farkında olduklarını belirten Kanadalı oyuncu, "Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan... Ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli" açıklamasını yaptı.



