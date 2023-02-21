Transfer haberleri | Galatasaray’dan yıldız avı! Tam 6 isim

Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini Kaan Ayhan'la yaptı ve uzun süredir ilgilendiği milli stoperi kiralık olarak renklerine bağladı. Tecrübeli isim, bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki şartlar ortaya çıktı.
SATIN ALMA OPSİYONU DETAYI
Kaan'ın ligdeki kalan bölümde 8 maçta en az 1'er dakika süre alması halinde veya Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanması durumunda, oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek. Cim Bom böylece, 2.8 milyon Euro'yu Sassuolo'ya ödeyerek Kaan'ın bonservisini alabilecek. Kiralama bedeli de 400 bin Euro olan Kaan, toplamda Galatasaray'a 3.2 milyon Euro'ya mâl olacak.
DAHA AZINI KABUL ETTİ
Milli futbolcunun yarım sezonluk maaşı 600 bin Euro. Kontratın diğer 3 yılında sırasıyla 1 milyon Euro, 1 milyon 250 bin Euro ve 1 milyon 350 bin Euro alacak olan Kaan Ayhan, Sassuolo'daki ücretinden daha az bir rakam karşılığında Galatasaray'da oynamayı kabul etti.