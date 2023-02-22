Vinicius Jr.'lı Real Madrid yine tarih yazdı! Mohamed Salah'lı Liverpool'u perişan etti

LIVERPOOL HİÇ BÖYLE YENİLMEMİŞTİ

Liverpool, tarihinde ilk kez sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol gördü. Premier Lig temsilcisi ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçtikten sonra rakibine 3 farklı mağlup olan ilk takım oldu.

Darwin Nunez'in başlama düdüğünden 3 dakika 10 saniye sonra Real Madrid ağlarına gönderdiği gol ise Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında attığı i en erken gol olarak kayıtlara geçti.