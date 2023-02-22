Vinicius Jr.'lı Real Madrid yine tarih yazdı! Mohamed Salah'lı Liverpool'u perişan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid, geçen sezon finalde 1-0 mağlup ettiği Liverpool'un Anfield'da konuğu oldu. Napoli ise Eintracht Frankfurt ile Almanya'da kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 4. dakikasında Darwin Nunez'in topukla attığı golle 1-0 öne geçen Liverpool, takım arkadaşının geri pasını uzaklaştırmak isteyen Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın hatasını iyi değerlendiren Muhammed Salah ile 14. dakikada skoru 2-0 yaptı.
YİNE REAL MADRID, YİNE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Real Madrid, 21. dakikada Vinicius Junior'ın ceza alanı sol çaprazından yaptığı şık vuruşla durumu 2-1'e getirdi. 36. dakikada bu kez Liverpool kalecisi Alisson'un uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Vinicius Junior'a çarparak ağlarla buluştu ve soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya adeta golle başlayan Real Madrid, 47. dakikada sol taraftan Luka Modric'in kullandığı serbest atışta ceza alanında kendini unutturan Militao'nun kafa vuruşuyla ürettiği skorla durumu 3-2 yaptı ve mücadelede ilk kez öne geçti.
Müsabakanın skorunu belirleyen isim ise Karim Benzema oldu. Kronometreler 55. ve 67. dakikaları gösterdiğinde sahneye çıkan Fransız yıldız, tabelayı 5-2 yaptı ve Real Madrid, Liverpool deplasmanında tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Rövanş karşılaşması 15 Mart Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.
LIVERPOOL HİÇ BÖYLE YENİLMEMİŞTİ
Liverpool, tarihinde ilk kez sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol gördü. Premier Lig temsilcisi ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçtikten sonra rakibine 3 farklı mağlup olan ilk takım oldu.
Darwin Nunez'in başlama düdüğünden 3 dakika 10 saniye sonra Real Madrid ağlarına gönderdiği gol ise Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında attığı i en erken gol olarak kayıtlara geçti.