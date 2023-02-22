Valencia koptu gidiyor! Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun teklifini geri çevirdi

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Sarı-Lacivertli kulüpten sezon sonunda ayrılmak üzere... Gelen son bilgilere Sarı-Lacivertli yönetim, Valencia ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmede tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den şu anda aldığı ücret olan yıllık 1.5 milyon Euro ile birlikte 3 yıllık (2+1) sözleşme talep etti.
YÖNETİM KABEL ETMEDİ...
Ancak Fenerbahçe yönetimi Enner Valencia'nın istediği şartları çok fazla buldu ve geri çevirdi. İstanbul'da bu gelişmeler yaşanırken Brezilya basınından da bir haber geldi. Haberde Valencia'nın International kulübü ile el sıkıştığı ve sonunda sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte Brezilya'da top koşturacağını iddia etti.
EN İYİ SEZONUNU YAŞADI..
Enner Valencia bu sezon attığı 20 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu sezon toplamda 30 resmi maçta görev yapan Enner Valencia bu karşılaşmalarda 23 gole imza atarken 4 de asist yaptı. Ekvadorlu futbolcu bu 30 resmi maçın 21'inde de ilk 11'de görev yaptı. Enner Valencia, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde de görev yapmış ve Ekvador forması altında 3 gole imza attı. Valencia adeta kariyer sezonunu geçirdi.