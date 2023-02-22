Valencia koptu gidiyor! Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun teklifini geri çevirdi





EN İYİ SEZONUNU YAŞADI..

Enner Valencia bu sezon attığı 20 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu sezon toplamda 30 resmi maçta görev yapan Enner Valencia bu karşılaşmalarda 23 gole imza atarken 4 de asist yaptı. Ekvadorlu futbolcu bu 30 resmi maçın 21'inde de ilk 11'de görev yaptı. Enner Valencia, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde de görev yapmış ve Ekvador forması altında 3 gole imza attı. Valencia adeta kariyer sezonunu geçirdi.