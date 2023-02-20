Valencia’da büyük tehlike! International’in yetkilileri Fenerbahçe'nin yıldızıyla İstanbul'da masaya oturdu

Teknik patron Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularına sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'ya Brezilya'dan talip çıktı.
Brezilya basınında yer alan habere göre, Internacional 33 yaşındaki golcü ile sezon tamamlanmadan anlaşmak sezon sonunda da resmi olarak kadrosuna katmak istiyor. Internacional, sözleşme için Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla pazarlık yaptığı ifade ediliyor. Brezilya kulübü, oyuncuya fazla maaş veren Suudi ekipleriyle yarışıyor.
Ancak Valencia'nin Suudi kulüplerine olmasa bile International'in teklifine sıcak bakabileceği iddia ediliyor. Fenerbahçeli kurmayların yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçmesi ve Ekvadorlu yıldız ile görüşme yapması bekleniyor.