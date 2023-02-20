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    Valencia’da büyük tehlike! International’in yetkilileri Fenerbahçe'nin yıldızıyla İstanbul'da masaya oturdu

    Tehlike Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Brezilya kulübü International’in yetkilileri Enner Valencia ile İstanbul’da görüşme yaptı. Şimdi anlaşıp sezon sonunda da bedavaya kapmak istiyorlar. İşte detaylar...

    Valencia’da büyük tehlike
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    Teknik patron Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularına sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'ya Brezilya'dan talip çıktı.



    Brezilya basınında yer alan habere göre, Internacional 33 yaşındaki golcü ile sezon tamamlanmadan anlaşmak sezon sonunda da resmi olarak kadrosuna katmak istiyor. Internacional, sözleşme için Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla pazarlık yaptığı ifade ediliyor. Brezilya kulübü, oyuncuya fazla maaş veren Suudi ekipleriyle yarışıyor.



    Ancak Valencia'nin Suudi kulüplerine olmasa bile International'in teklifine sıcak bakabileceği iddia ediliyor. Fenerbahçeli kurmayların yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçmesi ve Ekvadorlu yıldız ile görüşme yapması bekleniyor.



        KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
        BU         sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Valencia, 30 maçta sarı lacivertli formayı giydi. 33 yaşındaki oyuncu 23 gol kaydetti. 4 de asist yaptı. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Valencia, Katar'da 3 maça çıktı. Yıldız oyuncu, Ekvador formasıyla 3 gol kaydetti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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