Valencia’da büyük tehlike! International’in yetkilileri Fenerbahçe'nin yıldızıyla İstanbul'da masaya oturdu





Brezilya basınında yer alan habere göre, Internacional 33 yaşındaki golcü ile sezon tamamlanmadan anlaşmak sezon sonunda da resmi olarak kadrosuna katmak istiyor. Internacional, sözleşme için Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla pazarlık yaptığı ifade ediliyor. Brezilya kulübü, oyuncuya fazla maaş veren Suudi ekipleriyle yarışıyor.