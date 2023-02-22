Fatih Terim, Fener'in yıldızı arda güler hakkında konuştu

Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler hakkındaki düşünceleri büyük yankı uyandırdı. Futbol yorumcusu Sinan Engin, Radyo Gol'de Fatih Terim ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Sinan Ergin, Fatih Terim'e "Arda Güler senin takımında olsaydı ne yapardın?' sorusunu sorduğunu usta teknik direktörün ise "Şimdiye kadar 300 kere oynamıştı" cevabını verdiğini söyledi. Jorge Jesus bu sezon Arda Güler'e verdiği süre nedeniyle eleştiriliyor. Fenerbahçe taraftarının, üzerine titrediği Arda Güler, süre aldığı zaman gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekiyor.
17 MAÇTA GÖREV YAPTI
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu bu sezon 17 maçta görev aldı. 17 yaşındaki süper yıldız, 3 gol attı, 2 de asist yaptı.
TERİM: BEN İYİYİM ABLAM DA İYİ
Hatay'da yaşanan depremlerin ardından yakınları Adana'da bulunan Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi, onunla telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekleyerek, "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile. Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.