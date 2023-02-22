Fatih Terim, Fener'in yıldızı arda güler hakkında konuştu





TERİM: BEN İYİYİM ABLAM DA İYİ

Hatay'da yaşanan depremlerin ardından yakınları Adana'da bulunan Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi, onunla telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekleyerek, "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile. Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

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