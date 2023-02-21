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    • Spor
    • 21.02.2023 09:20
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    • 21.02.2023 09:57
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    Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde liste bu doğrultuda hazırlanırken görüşmeler de sıklaştırıldı. Kanarya, ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katabilmek için resmi görüşmelere başladı. İşte o isim ve Fenerbahçe'nin sunduğu teklif...

    Görkem Ağgündüz
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

    Sezon başındaki gibi dinamik, hızlı ve taktik disipline sahip bir takım görmeyi hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çalışmalarını sıklaştırdı.
    Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

    Sistem üzerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hesaplanıyor. Yeniden tempolu ve rakibine ön alanda baskı yapan bir takım planlanıyor. Bu doğrultuda yeni transfer Oosterwolde ve sakatlığını tamamen atlatan Luan Peres takıma güç katacak.
    Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

    Özellikle bu iki ismin katılımıyla Ferdi Kadıoğlu da ön alanda kullanılabilecek. Yine sakat isimlerden Joao Pedro da yavaş yavaş geri dönüşe hazırlanıyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

        TRANSFERDE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

        Fenerbahçe, ara sonrasında sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirmek adına hazırlıklarına hız verirken transfer çalışmaları da sürüyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

        Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminin son gününde büyük bir bomba patlatmak istiyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

        Transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından Fenerbahçe'de Pierre- Emerick Aubameyang ismi ön plana çıkmıştı.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

            İngiliz basınının haberine göre Fenerbahçe, Gabonlu yıldız için Chelsea ile resmi görüşmelere başladı.

            Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

            Habere göre Chelsea teknik direktörü Graham Potter, Aubameyang'ı kesinlikle kadroda düşünmüyor.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı

            Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız için Londra kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık teklifi üzerinde görüştüğü belilrtildi.
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            Haberler Spor Transfer haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler resmen başladı
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