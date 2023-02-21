Fenerbahçe Konyaspor maçına hazırlanıyor!

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman; sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.