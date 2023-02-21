Beşiktaşlı yıldıza çifte talip!

2019 yılında 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin euro kazanıyor. Beşiktaş'a 10 milyon 900 bin euroya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Ancak transfer görüşmeleri şu an için donma aşamasına geldi. Kamerunlu oyuncu karşılıklı fesih seçeneğine sıcak bakmıyor. N'Koudou'nun Beşiktaş yönetimine, "Fesih bedelimi öderseniz giderim" dediği de iddia edildi.

RUSYA'DAN İKİ TAKIM N'KOUDOU'NUN PEŞİNDE



Tecrübeli oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova'nın Kamerunlu kanat oyuncusu için atağa kalktığı ve transferi için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Rusya Ligi'nde transfer sezonu yarın sona eriyor. Bu yüzden N'Koudou ile ilgili bugün önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

BİR TÜRLÜ İSTİKRARI YAKALAYAMADI



Beşiktaş'ta 107 maçta forma giyen N'Koudou'nun 21 gol ve 9 asisti bulunuyor. Sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'ta bir türlü istikrarı yakalayamayan Kamerunlu futbolcunun Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. N'Koudou bu sezon 21 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asist üretti. Kamerun Milli Takımı'nda ise 5 kez forma giydi.