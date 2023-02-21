Szalai'ye İngiliz kancası! Fulham 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı





CANKURTARAN UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Emin Cankurtaran vefatının 14. yılında mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anma törenine; Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, merhum Emin Cankurtaran'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



PEREİRA TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

Depremzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor. 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Joao Pereira ve eşi Natacha da harekete geçti. Portekiz'de bulunan arkadaşları ile kampanya başlatan Pereira çifti Türkiye'deki yakınları aracılığıyla deprem bölgesine gıda ve bebek bezi olmak üzere birçok ürün gönderdi.



19 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK

Süper Lig'de 13 Kasım'da oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı 26 Şubat'a ertelendi. Bu maçta iki takımdan 19 futbolcu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Hadziahmetovic, Colley, Onur Bulut, Aboubakar ve Maxim'in dışında cezalı Masuaku da Antalya'ya karşı forma giyemeyecek.



ANKARAGÜCÜ'NDE SEDAT AĞÇAY DÖNEMİ BAŞLADI

Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi. 2020'de futbolu başkent ekibinde noktalayan ve yardımcı antrenörlük yapan Ağçay, hem Mustafa Dalcı hem de Ömer Erdoğan ile birlikte çalışmıştı. Futbolcuların da çok sevdiği Ağçay, bu sezonki 3. teknik adam olacak.



BAŞAKŞEHİR CAİÇARA'NIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Tecrübeli futbolcu 7 sezon boyunca formasını giydiği Turuncu-Lacivertli kulüp ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



SÜLEYMAN HURMA'NIN ACISI İKİYE KATLANDI

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 hafta önce babası hayata gözlerini yuman Hurma'nın acısı ikiye katlandı. Hurma'nın annesi Şükriye Hurma, bugün Tuzla'da toprağa verilecek. Cenaze törenine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.



ALL-STAR MAÇINI GİANNİS VE ARKADAŞLARI KAZANDI

72. NBA All-Star maçında Giannis Antetokounmpo'nun takımı, LeBron James'in takımını 184-175 yendi. Giannis'in ekibinde Donovan Mitchell 40 sayı 10 asist, LeBron'un cephesinde ise Jaylen Brown, 35 sayı 14 asist kaydetti. Dev maçın MVP ödülünü ise Giannis'in takımından 55 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist üreten Jayson Tatum kazandı.



OKAN BURUK'TAN ÖZEL PROGRAM

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Antalya kampının verimli geçmesi için özel bir program hazırladı. Oyuncularının lige hazır şekilde dönebilmesini hedefleyen Buruk, futbolcularla bire bir görüşmeler de yapacak.



ŞANSSIZ DÖNEM, ŞANSLI İMZA

Hem Kanada hem de Nijerya vatandaşlığı bulunan Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, Nijerya'da da haber oldu. Nijerya basını, "Adekugbe, şanssız bir dönemde şansının açılabileceği bir takıma imza attı" denildi.