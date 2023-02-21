Szalai'ye İngiliz kancası! Fulham 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken kadrosundaki yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Szalai için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti. İngiliz ekibi Fulham'ın da yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki Macar stoper için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 2021 yılında Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkan Szalai, 5 gol atarken 4 de asiste imza attı. Macar Milli Takımı'nda ise 31 maçta 1 gol kaydetti. Fenerbahçe Yönetimi'nin AttilaSzalai'yi satmak istemediği biliniyor. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'nin piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro.
YUSUF DEMİR İÇİN ÖZEL İZİN
Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan genç futbolcu Yusuf Demir'in başka bir takıma kiralanması için formül bulundu. Sarı- Kırmızılılar'ın başka bir takıma kiralamak istediği genç yıldız sezon içersinde iki takımda oynadığı için başka bir takımda forma giyemeyecekti. Ancak TFF'nin genç oyuncunun başka bir takıma transferine özel izin vereceği öğrenildi. Yusuf Demir'in Kasımpaşa'ya transfer olması bekleniyor. Yusuf bu sezon Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
ICARDİ'YE KAMPTA AİLE DESTEĞİ
Galatasaray, 26 Şubat'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Antalya'ya giden Sarı-Kırmızılı takımda golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kızlarının da kafilede yer alması dikkat çekti. Tangocu'nun kızları Francesca ve Isabella'ya taraftarlar da ilgi gösterdi. Taraftarlar, "Icardi motivasyon kaynaklarını da yanında götürmüş" yorumları yaptı.