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    Szalai'ye İngiliz kancası! Fulham 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fenerbahçe’nin Macar yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Şubat tarihli TAVKİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Szalai için 11 milyon Euro

    Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken kadrosundaki yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Szalai için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti. İngiliz ekibi Fulham'ın da yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki Macar stoper için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. 2021 yılında Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkan Szalai, 5 gol atarken 4 de asiste imza attı. Macar Milli Takımı'nda ise 31 maçta 1 gol kaydetti. Fenerbahçe Yönetimi'nin AttilaSzalai'yi satmak istemediği biliniyor. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'nin piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro.



    YUSUF DEMİR İÇİN ÖZEL İZİN
    Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan genç futbolcu Yusuf Demir'in başka bir takıma kiralanması için formül bulundu. Sarı- Kırmızılılar'ın başka bir takıma kiralamak istediği genç yıldız sezon içersinde iki takımda oynadığı için başka bir takımda forma giyemeyecekti. Ancak TFF'nin genç oyuncunun başka bir takıma transferine özel izin vereceği öğrenildi. Yusuf Demir'in Kasımpaşa'ya transfer olması bekleniyor. Yusuf bu sezon Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.



    ICARDİ'YE KAMPTA AİLE DESTEĞİ
    Galatasaray, 26 Şubat'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Antalya'ya giden Sarı-Kırmızılı takımda golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kızlarının da kafilede yer alması dikkat çekti. Tangocu'nun kızları Francesca ve Isabella'ya taraftarlar da ilgi gösterdi. Taraftarlar, "Icardi motivasyon kaynaklarını da yanında götürmüş" yorumları yaptı.



        CİMBOM'DA NICOLO ZANIOLO SEVİNCİ
        23. şampiyonluk için son 23 yılın rekorunu kıran Galatasaray, İtalya'nın köklü ekibi Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek Mario Jardel'den sonraki en pahalı transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı futbolcu, yeni takımına kısa sürede adapte olacağına inanıyor. İtalyan futbolcunun takım arkadaşlarıyla kısa süre içinde kaynaştığı ve tüm futbolcularla iyi bir iletişim kurduğu öğrenildi. 23 yaşındaki Zaniolo, "Takımda çok güzel bir ortam var. Arkadaşlarım çok samimi yaklaşıyor. Bu güzel arkadaşlıkların takıma pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Umarım güzel başarılara imza atarız" dedi.



        OOSTERWOLDE İLAÇ OLACAK
        Gribal enfeksiyon nedeniyle Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında forma giyemeyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin Jorge Jesus'dan tam puan aldığı öğrenildi. Jesus, çabukluğu ve sürati ile dikkat çeken Hollandalı futbolcuya 4'lü savunma düzeninde sol bek, 3'lü savunma düzeninde ise orta sahanın solunda görev vermeyi planlıyor.



        SERDAR AZİZ FENER'DE KALDI
        Samet Akaydın'ın transferi sonrasında 11'deki yerini kaybeden Serdar Aziz için yurt içinde bazı tekliflerin geldiği öğrenildi. Bu tekliflerin de menajeri aracılığıyla Serdar Aziz'e iletildiği ifade edildi. Ancak sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan Serdar Aziz'in bu teklifleri geri çevirdiği ve Fenerbahçe'de devam etmek istediğini yönetime de bildirdiği belirtildi. Serdar Aziz'in Jorge Jesus ile arasının iyi olmadığı da iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu Karagümrük ile oynanan son hazırlık maçında ise 11'de yer almış ve 4-2 kazanılan maçta takımının ilk golünü atmıştı. Bu arada Samet Akaydın'ın transferi dışında Luan Peres'in de iyileşmesi ile Serdar Aziz'in forma şansının daha da zorlaşacağı ifade ediliyor.



            FIRTINA'DA TEK HEDEF ZAFER
            Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. İlk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden Trabzonspor'da tüm hazırlıklar İsviçre'deki karşılaşmadan da galip ayrılmak üzerine yapılıyor.



            CANKURTARAN UNUTULMADI
            Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Emin Cankurtaran vefatının 14. yılında mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anma törenine; Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, merhum Emin Cankurtaran'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

            PEREİRA TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI
            Depremzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor. 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Joao Pereira ve eşi Natacha da harekete geçti. Portekiz'de bulunan arkadaşları ile kampanya başlatan Pereira çifti Türkiye'deki yakınları aracılığıyla deprem bölgesine gıda ve bebek bezi olmak üzere birçok ürün gönderdi.

            19 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK
            Süper Lig'de 13 Kasım'da oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı 26 Şubat'a ertelendi. Bu maçta iki takımdan 19 futbolcu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Hadziahmetovic, Colley, Onur Bulut, Aboubakar ve Maxim'in dışında cezalı Masuaku da Antalya'ya karşı forma giyemeyecek.

            ANKARAGÜCÜ'NDE SEDAT AĞÇAY DÖNEMİ BAŞLADI
            Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi. 2020'de futbolu başkent ekibinde noktalayan ve yardımcı antrenörlük yapan Ağçay, hem Mustafa Dalcı hem de Ömer Erdoğan ile birlikte çalışmıştı. Futbolcuların da çok sevdiği Ağçay, bu sezonki 3. teknik adam olacak.

            BAŞAKŞEHİR CAİÇARA'NIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
            Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Tecrübeli futbolcu 7 sezon boyunca formasını giydiği Turuncu-Lacivertli kulüp ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

            SÜLEYMAN HURMA'NIN ACISI İKİYE KATLANDI
            Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 hafta önce babası hayata gözlerini yuman Hurma'nın acısı ikiye katlandı. Hurma'nın annesi Şükriye Hurma, bugün Tuzla'da toprağa verilecek. Cenaze törenine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

            ALL-STAR MAÇINI GİANNİS VE ARKADAŞLARI KAZANDI
            72. NBA All-Star maçında Giannis Antetokounmpo'nun takımı, LeBron James'in takımını 184-175 yendi. Giannis'in ekibinde Donovan Mitchell 40 sayı 10 asist, LeBron'un cephesinde ise Jaylen Brown, 35 sayı 14 asist kaydetti. Dev maçın MVP ödülünü ise Giannis'in takımından 55 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist üreten Jayson Tatum kazandı.

            OKAN BURUK'TAN ÖZEL PROGRAM
            Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk, Antalya kampının verimli geçmesi için özel bir program hazırladı. Oyuncularının lige hazır şekilde dönebilmesini hedefleyen Buruk, futbolcularla bire bir görüşmeler de yapacak.

            ŞANSSIZ DÖNEM, ŞANSLI İMZA
            Hem Kanada hem de Nijerya vatandaşlığı bulunan Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, Nijerya'da da haber oldu. Nijerya basını, "Adekugbe, şanssız bir dönemde şansının açılabileceği bir takıma imza attı" denildi.
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            Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
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