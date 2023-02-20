Transfer haberleri | İtalya'dan Galatasaray'a kötü haber! Planlar altüst oldu
Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Aslan'a İtalya'dan kötü haber geldi. İşte o isim ve detaylar...
20.02.2023 12:11 - Son Güncelleme: 20.02.2023 12:11
Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda yer alan sarı kırmızılılar, yaptığı transferlerle birlikte zirve yarışını en ön sırada tamamlamak istiyor.
Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom, sezon başında büyük bir kadro değişimine gitmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı.
Aslan; Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica ve Mauro Icardi gibi futbolcuları transfer etti.