Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

Buruk, "Şampiyonluk yolunda yeniden lige odaklanmamız gerekiyor. Ritmimizi kaybetmeden, tempomuzu kısa süre içerisinde yakalamalıyız. Bunun için de bu kamp sürecini sanki sezon başındaymışız gibi görmemiz gerekli. Bu ivmeyi sürdürebilmemiz için konsantrasyon şart" diye konuştu.