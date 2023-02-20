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    • Spor
    • 20.02.2023 16:27
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    • 20.02.2023 16:49
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    Transfer haberleri | Galatasaray'dan o isim için 13 milyon Euro'luk teklif!

    Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer dönemini de hareketli geçirdi. Sarı kırmızılılar Zaniolo'nun yanı sıra Kaan Ayhan ve Adekugbe transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Bu yıl harcadığı paralarla gündem olan Aslan o isim için de 13 milyon Euro'luk teklif sundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

    Sarı-Kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felakatinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak. Galatasaray, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor.
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

    Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, bugün ise Antalya'ya gidip, kampa girecek.
    Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

    Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

        Buruk, "Şampiyonluk yolunda yeniden lige odaklanmamız gerekiyor. Ritmimizi kaybetmeden, tempomuzu kısa süre içerisinde yakalamalıyız. Bunun için de bu kamp sürecini sanki sezon başındaymışız gibi görmemiz gerekli. Bu ivmeyi sürdürebilmemiz için konsantrasyon şart" diye konuştu.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

        MUSLERA KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

        Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu. Gelen son haberlere göre Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.
        Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

        ZAKHARYAN İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

        Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, üç isim üzerine yoğunlaşmıştı. Paulo Dybala, Angel Di Maria ve Arsen Zakharyan'ı isteyen Cim Bom'da, flaş gelişmeler yaşanıyor.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

            Galatasaray Yönetimi, Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaştı.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

            Cim Bom, 5 Mart'ta sona erecek devre arası transfer döneminin sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
            Transfer haberleri | Galatasaray’dan o isim için 13 milyon Euro’luk teklif!

            Daha önce 11+2 milyon Euro'luk teklif yapan Aslan, Rus futbolcu için şartları zorlayacak.
                30 bin konutluk yeni şehir için sondaj başladı
                Haberler Spor Transfer haberleri | Galatasaray'dan o isim için 13 milyon Euro'luk teklif!
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