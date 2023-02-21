Fenerbahçe'den gelecek harekatı! Aynı takımda oynayan iki genç yıldız için ilk teklifler yapıldı

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Fenerbahçe, gelecek vadeden yetenekli oyunculara yöneldi. Sarı-Lacivertli yönetim bu kapsamda potansiyeli yüksek olarak lanse edilen 2 futbolcu için düğmeye bastı. Bu futbolcuların Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımında oynayan 19 yaşındaki Ganalı stoper Ernest Nuamah ile aynı takımda forma giyen 20 yaşındaki Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo olduğu öğrenildi. Her iki oyuncu için de Jorge Jesus'un onay verdiği ifade edilliyor. Fenerbahçe'nin bu iki oyuncuyu bu sezon için transfer etmek istediği ancak transferler şimdi gerçekleşmese bile sezon sonunda mutlaka tamamlanmasının planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu Ernest Nuamah için FC Nordsjaelland'a 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia ediliyor.







İLK TEKLİFLER YAPILDI...

Ancak Danimarka temsilcisi kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı. Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmayların genç yıldız için ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Adamo Nagalo için ne kadarlık bir teklifte bulunduğu ise bilinmiyor. Ancak Nagalo'nun maliyetinin de 4-5 milyon Euro civarında olabileceği ifade ediliyor.