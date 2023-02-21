Basel Trabzonspor maçının hakemi Mateu Lahoz oldu!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, perşembe akşamı Basel ile rövanş maçına çıkacak. İlk maçı 1-0 kazanan Fırtına'ya tur için beraberlik yetecek. Kritik maçın hakemi de belli oldu. UEFA, Basel Trabzonspor maçının hakeminin Mateu Lahoz olduğunu açıkladı.

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İspanyol hakem, Dünya Kupası'nda oynanan Arjantin - Hollanda maçını yönetmiş, gösterdiği kartlar ve tavırlarla tepki çekmişti. FIFA bu performansın arından turnuvada Lahoz'a bir daha görev vermemişti.

Lahoz, La Liga'nın yeniden başlamasının ardından yönettiği Barcelona maçında, Katalan ekibin futbolcularının tepkisini çekmişti.