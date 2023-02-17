Genç taraftar takım ve Jesus’la buluştu

Yaşanan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç önceki gün Ülker Stadı'nı gezmişti. 15 yaşındaki depremzede dün de Can Bartu Tesisleri'ne konuk oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif Ağaç, oyunculara formasını imzalattı. Daha sonrasında teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren genç depremzede, Ülker Stadyumu ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdikten sonra kendisine bu imkânı sunan Sarı-Lacivertli kulübe teşekkür etti. Genç taraftar ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, "Hayalimi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

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