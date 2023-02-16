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    • 17.02.2023 01:10
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    • 17.02.2023 01:31
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    Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı! Satın alma opsiyonu 1 milyon Euro...

    Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Adekugbe, "Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla Hatayspor'a tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için hedef Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak" dedi.

    Galatasaray Sam Adekugbe’yi kiraladı!

    Galatasaray, deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan Adekugbe'yi satın alma opsiyonuylu renklerine bağladığını açıkladı.



    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

    Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur."



    "HEDEFİM G.SARAY'DA ŞAMPİYONLUK KAZANMAK, HATAY'A DESTEK OLMAK"
    Hatayspor'a teşekkür eden Sam Adekugbe, "Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla Hatayspor'a tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için hedef Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak." değerlendirmesinde de bulundu.
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    Haberler Spor Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı! Satın alma opsiyonu 1 milyon Euro...
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