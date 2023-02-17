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    • Spor
    • 17.02.2023 12:46
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    • 17.02.2023 12:46
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    Aslan yıldız transferine doymuyor! işte Di Maria gerçekleri...

    Son dakika transfer haberleri… Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon başından beri yaptığı flaş transferlerle dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Sarı-Kırmızılılar taraftarını yine ayağa kaldıracak bir başka yıldız oyuncu için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’ın yeni hedefi Juventus forması giyen Angel Di Maria… İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Aslan yıldız transferine doymuyor! Özel Haber

    Galatasaray sezon başında Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Milot Rashica, Juan Mata ve Dries Mertens gibi yıldızları kadrosuna katarak taraftarına adeta bayram yaşattı. Sarı-Kırmızılılar transfer ettiği yıldızlarla birlikte ilk 22 haftalık süreçte futbolseverlerin gözünün pasını sildi.

    SON OLARAK ADEKUGBE'Yİ TRANSFER ETTİ

    Galatasaray kış transfer döneminde de flaş hamlelerine devam etti. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan ile savunmasını daha da güçlendirdi. Ardından dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Hatayspor'un Kanadalı sol kanat oyuncusu Sam Adekugbe ile destek transferine de imza attı.

    ZANIOLO İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDEYECEK

    Cimbom, İtalyan yıldız Zaniolo için Roma'ya 5 yıllık taksitle 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncu yarım sezon için 900 bin Euro, sonraki sezonlarda ise 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret alacak. İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Roma, bir sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sini alacak.

    DI MARIA SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

    Galatasaray Yönetimi, Zanilo'nun transferini unutturacak bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Juve ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Di Maria gelecek sezon için düşünülüyor.

    O DA GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

        Süper Lig lideri Galatasaray, FIFA kuralları gereği sezon sonu sözleşmesi biteceği için Arjantinli yıldız ile görüşmelerini sürdürüyor. Bizzat Başkan vekili Erden Timur transfer çalışmalarını yürütüyor. Timur ve Di Maria'nın menajeri maliyet ve sözleşme şartlarını masaya yatırdı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a çok sıcak bakıyor. Ancak Juventus da yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklif etti. Onun vereceği karar bekleniyor.

        179 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

        Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri olan Angel Di Maria için şimdiye kadar 179 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Başarılı sağ kanat oyuncusu en büyük transferini 2014 yılında yaptı. Real Madrid'ten Manchester United'a tam 75 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu sezon 19 maçta forma giyerken 3 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

        DÜNYA KUPASI ZAFERİNDE PAYI BÜYÜK

        Arjantin Milli Takım formasıyla 129 maçta görev alan Angel Di Maria, 28 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'de en dikkat çekici oyuncusuydu. Real Madrid, PSG, ve Benfica gibi dev takımların da formasını giyen Arjantinli sağ kanat oyuncusu, kariyerinde 696 maçta görev alırken 157 gol ve 250 asist yaptı.

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