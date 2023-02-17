Aslan yıldız transferine doymuyor! işte Di Maria gerçekleri...

Galatasaray sezon başında Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Milot Rashica, Juan Mata ve Dries Mertens gibi yıldızları kadrosuna katarak taraftarına adeta bayram yaşattı. Sarı-Kırmızılılar transfer ettiği yıldızlarla birlikte ilk 22 haftalık süreçte futbolseverlerin gözünün pasını sildi.
SON OLARAK ADEKUGBE'Yİ TRANSFER ETTİ
Galatasaray kış transfer döneminde de flaş hamlelerine devam etti. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan ile savunmasını daha da güçlendirdi. Ardından dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Hatayspor'un Kanadalı sol kanat oyuncusu Sam Adekugbe ile destek transferine de imza attı.
ZANIOLO İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Cimbom, İtalyan yıldız Zaniolo için Roma'ya 5 yıllık taksitle 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncu yarım sezon için 900 bin Euro, sonraki sezonlarda ise 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret alacak. İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Roma, bir sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sini alacak.
DI MARIA SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR
Galatasaray Yönetimi, Zanilo'nun transferini unutturacak bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Juve ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Di Maria gelecek sezon için düşünülüyor.
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