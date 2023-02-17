Aslan yıldız transferine doymuyor! işte Di Maria gerçekleri...

Cimbom, İtalyan yıldız Zaniolo için Roma'ya 5 yıllık taksitle 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncu yarım sezon için 900 bin Euro, sonraki sezonlarda ise 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret alacak. İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Roma, bir sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sini alacak.

DI MARIA SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Galatasaray Yönetimi, Zanilo'nun transferini unutturacak bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Juve ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Di Maria gelecek sezon için düşünülüyor.

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