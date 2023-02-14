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    • Spor
    • 14.02.2023 08:45
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    • 14.02.2023 08:45
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    Fenerbahçe'de Joao Pedro müjdesi!

    Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.

    Fenerbahçe’de Joao Pedro müjdesi!

    Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.

    Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

    Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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