Fenerbahçe’den sürpiz hamle! 5 milyon Euro’luk teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınının haberine göre sarı lacivertliler Nordsjaelland'in 19 yaşındaki ismi Ernest Nuamah'a kancayı taktı.

Habere göre sarı lacivertliler bu isim için 5 milyon Euro'luk teklif sunarken kulübü 8 milyon Euro'da diretiyor.



ERNEST NUAMAH KİMDİR?

Nordsjaelland forması giyen Ernest Nuamah 1 Kasım 2003 doğumlu. 1.5 milyon Euro güncel piyasa değeri olan genç futbolcu, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Ganalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.