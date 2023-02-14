Real Madrid Türkiye için yardım maçı yapacak!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmayan ekiplerden oldu. Futbolcularından Luka Modric yardım mesajı paylaşırken Benzema da imzalı formasını yardım için açık arttırmaya çıkarmıştı. Dünya devi şimdi de eski futbolcularının olduğu bir yardım maçı düzenleyecek.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor. Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

İspanyol As'ın haberine göre konuyla ilgili olarak Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.