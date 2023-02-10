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    Futbolcusu basketbolcusu tek yürek oldu! Deprem bölgesine yardım etmek için varını yoğunu ortaya koydu

    Cedi Osman, “Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle çok üzgünüm... Dualarım, kalbim, aklım sizinle” dedi... Diğer NBA takımları da harekete geçti. İngiliz temsilcisi M.City’de top koşturan İlkay Gündoğan ve eşi 2 tır yardım gönderdi. Milli yıldızımız Merih Demiral’ın açık artırmaya çıkardığ ı formalardan ise tam 5 milyon lira gelir elde edildi.

    Topyekün iyilik

    Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından, NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'u konuk ettiği maç öncesinde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı. Cleveland'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve çevre bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara destek olmak için çalışıyoruz" denildi. Diğer NBA takımları da yardım için hareteke geçti. Cedi Osman, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle" dedi. Merih Demiral, "Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu. Ahlatçı Holding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını 5 milyon TL'ye satın aldı" ifadelerini kullandı ve elde edilen gelirin tamamının depremzedeler için kullanılacağı söyledi. M.City forması giyen İlkay Gündoğan ve eşi Sara da deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderdi.



    BİZİM İÇİN DUA EDİN
    Fransız ekibi Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, PSG ile oynadıkları kupa maçında formasının altında 'Türkiye için dua edin' yazılı bir tişört giydi. Feyenoord'da oynayan Orkun Kökçü, depremzedelere destek olmak amacıyla, NEC Nijmegen maçında Türk bayrağı ile çekildiği fotoğrafını paylaşarak, 'Kalbim, aklım, fikrim, ülkem ile' notunu ekledi.



    UMUTLARI YEŞERTEN GÖRÜNTÜLER
    Depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen yaralı vatandaşlarımızın enkazdan çıkarılması umut ışığı oldu. Yetkililer, deprem bölgesinde gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaya devam ediyor.



        RONALDO'DAN BÜYÜK DESTEK
        Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo imzalı formasının açık artırmaya çıkarılmasına izin verdi. Portekizli futbolcu ayrıca elinden gelen her şeyi yapacağını da söyledi.



        Orkun Kökçü, Türk bayrağıyla poz verirken Cengiz Ünder de formasının altında 'Türkiye için dua edin' yazılı bir tişört giydi.



        BOCHUM VE DORTMUND'DAN SAYGI DURUŞU
        Dünyanın birçok yerinde oynanan maçlar öncesinde takımlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyor. Almanya Kupası'ndaki Bochum- Dortmund maçı öncesi de saygı duruşu yapıldı.



            3 DİLDE YARDIM ÇAĞRISI
            Galatasaraylı yıldız Berkan Kutlu, Türkiye'yi vuran depremlerin yıkıcı etkisini en derinden hisseden Hatay'a gitti. Burada paylaşımda bulunan milli yıldız, 3 dilde yardım çağırısında bulundu. Türkçe, Fransızca ve İngilizce yardım çağrısında bulunan Berkan Kutlu yaptığı paylaşımda, "Lütfen arkadaşlar yardım yapın. Az çok demeyin lütfen. Buradaki ihtiyacı aklınız alamaz" ifadelerini kullandı.



            LEWİS HAMİLTON KAMPANYA BAŞLATTI
            Yaralarımızı sarmaya devam ederken Formula 1 pilotları Türkiye paylaşımında bulundu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un yardım kampanyası başlatması dikkat çekti. Diğer pilotlar da destek veriyor.

            PODOLSKİ'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET
            Ülkemizde oynayan Lukas Podolski yaşanan felaketin ardından alkışlanacak bir harekete imza attı. 22 döner şubesi bulunan Podolski, restoranlarının bir günlük cirosunu depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

            YARDIM İÇİN MAÇ YAPACAĞIZ
            G.Saray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, "Alex de Souza ile konuştum. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım" ifadelerini kullandı.

            TÜRK HALKININ YANINDAYIZ
            Barcelona Başkanı Joan Laporta, depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. Laporta, "Türk halkıyla dayanışma içindeyiz. Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

            HAALAND'TAN DUYGUSAL MESAJ
            Dünyaca ünlü Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland, sosyal medyadan, "Kalplerimiz sizinle" paylaşımı yaptı.

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            Haberler Spor Futbolcusu basketbolcusu tek yürek oldu! Deprem bölgesine yardım etmek için varını yoğunu ortaya koydu
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