Futbolcusu basketbolcusu tek yürek oldu! Deprem bölgesine yardım etmek için varını yoğunu ortaya koydu

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından, NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'u konuk ettiği maç öncesinde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı. Cleveland'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve çevre bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara destek olmak için çalışıyoruz" denildi. Diğer NBA takımları da yardım için hareteke geçti. Cedi Osman, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle" dedi. Merih Demiral, "Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu. Ahlatçı Holding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını 5 milyon TL'ye satın aldı" ifadelerini kullandı ve elde edilen gelirin tamamının depremzedeler için kullanılacağı söyledi. M.City forması giyen İlkay Gündoğan ve eşi Sara da deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderdi.