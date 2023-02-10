TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Süper Lig’de maçlar 2-3 Mart’a ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor'un bu sezon maçlarını oynayamayacağını bildirdiğini söyledi. Büyükekşi, Gaziantep FK ve Hatayspor'un da istemeleri durumunda haklarının baki kalmak kaydıyla ligin 17 takımla devam etmeyi planladıklarını duyurdu. Büyükekşi ayrıca maçların 3-4 Mart itibarıyla başlayacağını da açıkladı. 10 ilimizi etkileyen deprem ve etkileriyle ilgili açıklamalar yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Bu sezon ligden 2 takım düşecek ve 3 takım yükselecek. Gelecek sezon Süper Lig'i 20 takımla oynamayı hedefliyoruz" dedi.
ATSU'NUN DURUMU BELİRSİZ
Büyükekşi ayrıca Hataysporlu Atsu hakkında, "Enkazdan siyahi bir kişi çıkarılmış, Christian Atsu sanılmış. Ama sonra haber yok, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gana Büyükelçisi arıyor, ona da cevap veremiyorlar. Orası net değil" ifadelerini kullandı. F.Bahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü Kulüpler Birliği olarak biz sırtlayacağız. Yurt dışı federasyonlardan ve büyük takımlardan yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Aramızda turnuva yapılabilir mi onları da konuşuyoruz. Ertelenmiş 4 maçı, lig başlamadan oynatmayı istiyoruz" şeklinde konuştu. Verilen fikirlerden bir tanesinin, lig başlarken ilk haftalar maçların tümünün şifresiz yayımlanması olduğunu aktaran Koç, "Yayıncı kuruluşun da bizler gibi elini taşın altına koyacağından şüphemiz yok" yorumunu yaptı. TFF akşam yaptığı açıklamayla Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Liglerin şubat sonuna ertelendiğini duyurdu.
ANNESİYLE ŞOKA GİRDİ YALIN AYAK YÜRÜDÜ
Hataysporlu Burak Öksüz'ün Atsu ile aynı binada kaldığı ve depremden kurtulduktan sonra şoka girdiği öğrenildi. Annesini kendi çabasıyla kurtaran Öksüz'ün ardından çıplak ayakla sokakta 2 saat boyunca yürüdüğü ortaya çıktı. 27 yaşındaki ismin sonra şoku atlattı.