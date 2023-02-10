TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Süper Lig’de maçlar 2-3 Mart’a ertelendi





ATSU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Büyükekşi ayrıca Hataysporlu Atsu hakkında, "Enkazdan siyahi bir kişi çıkarılmış, Christian Atsu sanılmış. Ama sonra haber yok, kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Gana Büyükelçisi arıyor, ona da cevap veremiyorlar. Orası net değil" ifadelerini kullandı. F.Bahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü Kulüpler Birliği olarak biz sırtlayacağız. Yurt dışı federasyonlardan ve büyük takımlardan yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Aramızda turnuva yapılabilir mi onları da konuşuyoruz. Ertelenmiş 4 maçı, lig başlamadan oynatmayı istiyoruz" şeklinde konuştu. Verilen fikirlerden bir tanesinin, lig başlarken ilk haftalar maçların tümünün şifresiz yayımlanması olduğunu aktaran Koç, "Yayıncı kuruluşun da bizler gibi elini taşın altına koyacağından şüphemiz yok" yorumunu yaptı. TFF akşam yaptığı açıklamayla Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Liglerin şubat sonuna ertelendiğini duyurdu.