Türkiye'de 10 ili derinden etkileyen deprem sonrası spor kulüpleri harekete geçti. O kulüplerden biri de Galatasaray oldu. Afet bölgesine yardım tırları gönderen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular da depremzedelere gönderilen yardım kolilerinin taşınmasına destek oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in bu görüntüleri Belçika, Hollanda ve Polonya'da gündem oldu. İşte tüm detaylar...
KULÜPLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsılırken, afet 10 ili de derinden etkiledi. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan depremin ardından Türkiye'de spor kulüpleri de adeta seferberlik ilan etti.
MERTENS DE ÇALIŞMALARDA YER ALDI
Galatasaray, yıkıcı depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ederken, Dries Mertens ve eşi de bu çalışmalara katıldı.
TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Futbolcuların bu anları taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı. Birçok Galatasaray taraftarı da Mertens için, "Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan olduğunu yine kanıtladı" yorumlarını yaptı.