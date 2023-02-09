MERTENS DE ÇALIŞMALARDA YER ALDI

Galatasaray, yıkıcı depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ederken, Dries Mertens ve eşi de bu çalışmalara katıldı.

TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Futbolcuların bu anları taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı. Birçok Galatasaray taraftarı da Mertens için, "Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan olduğunu yine kanıtladı" yorumlarını yaptı.