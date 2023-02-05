Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ligden çekilme yok mücadeleye devam





EĞER ÖYLE DEVAM EDERSE...

Ve ilgili kulüp hakemlerin masraflarını ve diğer masrafları karşılayacak tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca 2 maça maça gelmeyen, çıkmayan takım adına hükmen mağlup edilmenin yanı sıra ligden çıkarılır. Bu takımla oynayacak takımlar ise hükmen galip sayılır. Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için önemli adımdır. 11-3 devam etme kararı çıktı. Ben o 3 kişi arasındaydım. Biz bunu oyladık dün. Bunu illa Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Böyle devam ederse, başka maçta da uygularız. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim. Artık yeter. Siz bu camiayı ciddiye almıyorsunuz, yeri geliyor katlediyorsunuz, yeri geliyor ısıra ısıra yiyorsunuz. Adana Demirspor maçında yaşananlar, hakem hatası değildir.