Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ligden çekilme yok mücadeleye devam

Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın Adana Demirspor maçındaki yönetimi sonrası olağanüstü toplandı. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Yüksek divan kurulu üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görüldü. Başkan Ali Koç, lige devam edip etmemenin yönetimde oylandığını ve 11-3'e devam kararının çıktığını söyledi. İşte Ali Koç'un açıklamaları: Maddede şu yazıyor. Bir sezon boyunca müsabaka kıyafetiyle sahaya gelmeyen, müsabakaya çıkmayan takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber puan silinir.
EĞER ÖYLE DEVAM EDERSE...
Ve ilgili kulüp hakemlerin masraflarını ve diğer masrafları karşılayacak tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca 2 maça maça gelmeyen, çıkmayan takım adına hükmen mağlup edilmenin yanı sıra ligden çıkarılır. Bu takımla oynayacak takımlar ise hükmen galip sayılır. Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için önemli adımdır. 11-3 devam etme kararı çıktı. Ben o 3 kişi arasındaydım. Biz bunu oyladık dün. Bunu illa Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Böyle devam ederse, başka maçta da uygularız. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim. Artık yeter. Siz bu camiayı ciddiye almıyorsunuz, yeri geliyor katlediyorsunuz, yeri geliyor ısıra ısıra yiyorsunuz. Adana Demirspor maçında yaşananlar, hakem hatası değildir.
ARTIK VAR'I KURTARMALIYIZ
Ali Koç: En kısa zamanda, ivedilikle VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. Dün bunu söylemeye gittik, ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik. Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek. En kısa zamanda yabancı VAR hakemleri Türk futboluna getirilmelidir. VAR olmazsa olmazdır. Fakat Fenerbahçe'ye kullanıldığı gibi kullanıldığı zaman futbol için bir canavardır."