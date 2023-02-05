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    • Spor
    • 05.02.2023 12:37
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    • 05.02.2023 12:48
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    Galatasaray'da heyecan yaratan Zaniolo gelişmesi! Okan Buruk'un oğlu takibe aldı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin bir süredir peşinde olduğu Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İtalyan futbolcuyu takibe aldı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | G.Saray’da transferde heyecan yaratan gelişme

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Galatasaray'da Zaniolo'nun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Peki Zaniolo Galatasaray'a gelecek mi, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldı mı? İşte Galatasaray-Zaniolo transferindeki son durum ve detaylar...

    ROMA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ
    İtalyan ekibi Roma'da Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünden düşen 23 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo transferde Galatasaray ile anıldı. Futbolcunun transferiyle ilgili olarak Cimbom düğmeye bastı.

    GALATASARAY, ROMA İLE TEMAS HALİNDE
    Gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın Zaniolo ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmayan Roma, öncelikle Zaniolo'nun satışının yapılmasını hedefliyor. Galatasaray ise futbolcunun transferiyle ilgili Roma ile müzakerelere devam ediyor.

        ZANIOLO TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR
        Son haberlere göre Zaniolo, Roma'daki kariyerini bitirmeyi düşünüyor. Dolayısıyla 10 numara, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcu Cimbom'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

        ALİ YİĞİT BURUK, TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
        Bu arada Galatasaray'a transfer olacağı yüksek sesle dile getirilen ve Fenerbahçe ile de anılan Zaniolo ile ilgili dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Sıcak gelişmenin başrolünde olan ismin, teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un olması dikkati çekiyor.

        MERTENS'İ BABASINA ÖNERMİŞTİ
        Daha önce Dries Mertens'in transferiyle ilgili olarak babası Okan Buruk ile konuşan Ali Yiğit, Belçikalı yıldızın Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını dile getirmiş ve Cimbom'un hocası bu durumu basın açıklamasında da doğrulamıştı.

        BURUK'TAN ALİ YİĞİT SÖZLERİ
        Okan Buruk, "Ali Yiğit futbolu ve oyuncuları çok iyi biliyor. Bazen bize de bir şeyler söylüyor. Mesela Driens Mertens'i ilk o bana önermişti" ifadelerini kullanmıştı.

            ALİ YİĞİT BURUK, ZANIOLO'YU TAKİBE ALDI
            Galatasaray taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği Ali Yiğit Buruk'un sosyal medya hesabından Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu takibe alması dikkatlerden kaçmadı. Ali Yiğit Buruk'un bu hamlesi Sarı-Kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.

            ZANIOLO'NUN SÖZLEŞME DURUMU
            1.90 boyundaki Nicolo Zaniolo'nun normal şartlarda Roma ile kontratı 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla sona erecek. 2018'den beri Roma'da oynayan futbolcuya 2020 yılında 55 milyon euro değer biçiliyordu. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro civarında.

            NICOLO ZANIOLO'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR
            Kariyerine Genoa altyapısında başlayan Zaniolo daha sonra Fiorentina, Virtus Entella ve Inter'de yer aldı. 2017'de Inter'de hazırlık maçına çıkan Zaniolo takımda kalmayı başaramamıştı. Zaniolo, Roma'nın dikkatini çektikten sonra ise 4.5 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alınacak şekilde 5 yıllık kontrat imzaladı.

                *Nicolo Zaniolo'nun detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

                SAKATLIK SORUNLARI...
                2019-20 sezonunda ön çapraz bağından sorun yaşayan Zaniolo, 2020-21 sezonunda da ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle sezonun tamamını kaçırdı. 2021 yılı Temmuz ayında ise Jose Mourinho'nun etkisiyle sahalara geri döndü.

                TRABZONSPOR'A GOL ATTI
                Zaniolo, UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi açılış maçında Trabzonspor'u 3-0 yendikleri maçta (2021-22 sezonu) gol attı. Sakatlık sonrası golle dönüşünü bir Türk takımına karşı yapan Zaniolo, bu sezon Serie A, İtalya Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplam 17 karşılaşmada 1195 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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                Haberler Spor Galatasaray'da heyecan yaratan Zaniolo gelişmesi! Okan Buruk'un oğlu takibe aldı
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