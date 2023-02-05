Galatasaray'da heyecan yaratan Zaniolo gelişmesi! Okan Buruk'un oğlu takibe aldı

MERTENS'İ BABASINA ÖNERMİŞTİ

Daha önce Dries Mertens'in transferiyle ilgili olarak babası Okan Buruk ile konuşan Ali Yiğit, Belçikalı yıldızın Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını dile getirmiş ve Cimbom'un hocası bu durumu basın açıklamasında da doğrulamıştı.

BURUK'TAN ALİ YİĞİT SÖZLERİ

Okan Buruk, "Ali Yiğit futbolu ve oyuncuları çok iyi biliyor. Bazen bize de bir şeyler söylüyor. Mesela Driens Mertens'i ilk o bana önermişti" ifadelerini kullanmıştı.