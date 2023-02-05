Galatasaray'da heyecan yaratan Zaniolo gelişmesi! Okan Buruk'un oğlu takibe aldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Galatasaray'da Zaniolo'nun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Peki Zaniolo Galatasaray'a gelecek mi, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldı mı? İşte Galatasaray-Zaniolo transferindeki son durum ve detaylar...
ROMA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ
İtalyan ekibi Roma'da Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünden düşen 23 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo transferde Galatasaray ile anıldı. Futbolcunun transferiyle ilgili olarak Cimbom düğmeye bastı.
GALATASARAY, ROMA İLE TEMAS HALİNDE
Gazeteci Fabrizio Romano da Galatasaray'ın Zaniolo ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmayan Roma, öncelikle Zaniolo'nun satışının yapılmasını hedefliyor. Galatasaray ise futbolcunun transferiyle ilgili Roma ile müzakerelere devam ediyor.