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    • Spor
    • 04.02.2023 17:05
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    • 04.02.2023 17:05
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    MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan görevi bıraktı! Ankaragücü 0-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

    Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan görevi bıraktı.

    Mağlubiyet istifa getirdi

    Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev süresi 5 ay sürdü.

    VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenildikleri maçtan sonra istifa eden Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımla 5 aylık sürede ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı.

    Göreve 5. haftadaki Beşiktaş maçıyla başlayan Ömer Erdoğan, Süper Lig'de takımıyla 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi alarak 21 puan topladı.

    Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek takımını çeyrek finale çıkarmıştı.

    FATİH KARAGÜMRÜK MAÇLARINDAN SONRA İKİNCİ İSTİFA
    MKE Ankaragücü'nün nu sezon çalıştıran iki teknik adam da VavaCars Fatih Karagümrük maçlarından sonra istifa etti.

    Sarı-lacivertlilerde sezona başlayan Mustafa Dalcı, VavacarsFatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 kaybettikleri maçtan sonra istifasını açıklamıştı.

    Ömer Erdoğan da bir VavaCars Fatih Karagümrük maçından sonra istifasını verdi.

    MAÇTAN DETAYLAR
    8'inci dakikada Beridze, rakip yarı alanın ortalarında bulunan Ali Sowe'a pasını çıkardı. Ceza yayına doğru topu süren Sowe'un yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

    12'nci dakikada gelişen gelişen Ankaragücü atağında Pedrinho pasını Mujakic'e aktardı. Ceza alanının çaprazından direkt kaleyi düşünen Mujakic'in uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta kaleci topu parmaklarıyla kornere çeldi.

    24'üncü dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Fıratcan'ın pasıyla sağ tarafta topla buluşan Emre Kılınç, içeri doğru sokularak sağ çaprazdan penaltı noktasına doğru ortaladı. Kaleye paralel giden topa Beridze ve Sowe dokunmayı başaramadı.

    26'ncı dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Beridze kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Batuhan Şen'in müdahalesiyle yerde kalan Beridze'nin pozisyonunda hakem Arka Kardeşler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

        31'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta yollayarak penaltıyı kaçırdı.

        36'ncı dakikada Fatih Karagümrük atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ebrima Colley, topu soluna çekerek vuruş açısı buldu. Colley'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

        46'ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında yapılan top kaybının ardından Fatih Karagümrük kontra atağa çıktı. Orta alanda topla buluşan Diagne, pasını Ozdoev'e çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Ozdoev, pasını rakip yarı alanın sağ tarafına uzun bir pas yolladı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Shukurov, bekletmeden ortasını ceza alanına yaptı. Penaltı noktasında bulunan Diagne de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
        İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        İKİNCİ YARI
        İkinci yarıya Ankaragücü etkili başladı. Emre'nin sol kanattan kullandığı kornerde Mujakıc topu kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içerisinde topa yükselen Radakovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

        63'üncü dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Rakip ceza sahasının sağ çaprazından ceza sahasına girmek istedi ama Mujakic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
        65'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına gelen Fabio Borini, sağ ayağının içiyle kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

        Kalan sürede başka gol olmadı ve Vavacars Fatih Karagümrük sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.
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