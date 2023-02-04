MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan görevi bıraktı! Ankaragücü 0-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

31'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta yollayarak penaltıyı kaçırdı.

36'ncı dakikada Fatih Karagümrük atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ebrima Colley, topu soluna çekerek vuruş açısı buldu. Colley'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

46'ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında yapılan top kaybının ardından Fatih Karagümrük kontra atağa çıktı. Orta alanda topla buluşan Diagne, pasını Ozdoev'e çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Ozdoev, pasını rakip yarı alanın sağ tarafına uzun bir pas yolladı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Shukurov, bekletmeden ortasını ceza alanına yaptı. Penaltı noktasında bulunan Diagne de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.