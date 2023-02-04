MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan görevi bıraktı! Ankaragücü 0-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev süresi 5 ay sürdü.
VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenildikleri maçtan sonra istifa eden Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımla 5 aylık sürede ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı.
Göreve 5. haftadaki Beşiktaş maçıyla başlayan Ömer Erdoğan, Süper Lig'de takımıyla 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi alarak 21 puan topladı.
Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek takımını çeyrek finale çıkarmıştı.
FATİH KARAGÜMRÜK MAÇLARINDAN SONRA İKİNCİ İSTİFA
MKE Ankaragücü'nün nu sezon çalıştıran iki teknik adam da VavaCars Fatih Karagümrük maçlarından sonra istifa etti.
Sarı-lacivertlilerde sezona başlayan Mustafa Dalcı, VavacarsFatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 kaybettikleri maçtan sonra istifasını açıklamıştı.
Ömer Erdoğan da bir VavaCars Fatih Karagümrük maçından sonra istifasını verdi.
MAÇTAN DETAYLAR
8'inci dakikada Beridze, rakip yarı alanın ortalarında bulunan Ali Sowe'a pasını çıkardı. Ceza yayına doğru topu süren Sowe'un yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
12'nci dakikada gelişen gelişen Ankaragücü atağında Pedrinho pasını Mujakic'e aktardı. Ceza alanının çaprazından direkt kaleyi düşünen Mujakic'in uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta kaleci topu parmaklarıyla kornere çeldi.
24'üncü dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Fıratcan'ın pasıyla sağ tarafta topla buluşan Emre Kılınç, içeri doğru sokularak sağ çaprazdan penaltı noktasına doğru ortaladı. Kaleye paralel giden topa Beridze ve Sowe dokunmayı başaramadı.
26'ncı dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Beridze kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Batuhan Şen'in müdahalesiyle yerde kalan Beridze'nin pozisyonunda hakem Arka Kardeşler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.