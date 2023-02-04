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    Dev derbide büyük merak! Hangi seri bitecek?

    Galatasaray ile Trabzonspor yarın dev maçta karşılaşacak. Cimbom son 11 haftada 11 galibiyeti elde ederken, Fırtına ise tam 706 gündür ezeli rakiplerine yenilmedi. Hangi serinin biteceği büyük merak konusu oldu.

    Hangi seri bitecek?

    Ligin 23. haftası Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maç büyük bir heyecana sahne olacak. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı hiçbir büyük maçı kaybetmedi.



    EN SON FENER'E KAYBETTİ
    Nef Stadı'nda oynanacak maçta Bordo-Mavililer, bu istatistiğin devamını getirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kaybettiği maçta yaşadı. Tam 706 gündür büyük takımlara karşı kaybetmeyen Trabzonspor, bu süreçte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



    CİMBOM LİGİN ZİRVESİNDE
    Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçmek için kolları sıvayan Fırtına, bu sezon da 3 büyük rakibi ile oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray da Süper Lig'de son oynadığı 11 maçı da galibiyetle tamamlayarak önemli bir seri yakaladı.



        İLK MAÇTA GOL YOKTU
        51 puanla zirvede yer alan Cimbom, 21 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti. Yarın hangi serinin sona ereceği çok büyük bir merak konusu.

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        Haberler Spor Dev derbide büyük merak! Hangi seri bitecek?
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