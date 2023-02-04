Dev derbide büyük merak! Hangi seri bitecek?





CİMBOM LİGİN ZİRVESİNDE

Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçmek için kolları sıvayan Fırtına, bu sezon da 3 büyük rakibi ile oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray da Süper Lig'de son oynadığı 11 maçı da galibiyetle tamamlayarak önemli bir seri yakaladı.