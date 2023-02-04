İtalyan gazeteci Andrea Spadoni, Jayden Oosterwolde transferini TAKVİM'e değerlendirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferini İtalyan gazeteci ve yorumcu Andrea Spadoni değerlendirdi. İtalyan gazeteci ve yorumcu Andrea Spadoni, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jan Oosterwolde'nin güçlü ve zayıf yönlerini TAKVİM'e anlattı. Spadoni, "Oosterwolde gerçekten de güçlü bir futbolcu. Bence Serie A'ya yükselmeye çoktan hazırdı. Aslında Lazio ve Torino'nun da ona karşı bir ilgisi vardı. Çok güçlü futbolcu. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor ve aynı zamanda ciddi bir yeteneğe sahip" dedi. Futbolcunun genç olduğuna dikkati çeken İtalyan gazeteci, "Savunma hattında kendisini geliştirecektir. Bu yönünü geliştirmeli. Bence Fenerbahçe'de çok büyük bir önem kazanan yıldızlardan olacak. Fenerbahçe'nin iyi bir transfer gerçekleştirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Andrea Spadoni, Spor Toto Süper Lig'de Alan- yaspor'un teknik di- rektörlüğünü yapan İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli hakkında da konuştu. Spadoni, "Francesco bir futbol dehasıdır. Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olacağını düşünüyorum. Birçok ülkeden takip ediliyor. Gazeteniz TAKVİM aracılığıyla onun çok daha iyi yerlere geleceğine inandığımı ifade edebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

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