Galatasaray, Liverpool’un yıldız oyuncusu Naby Keita için harekete geçti

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar yine bomba etkisi yaratacak bir transfer için harekete geçti. Cimbom'un, Liverpool ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Naby Keita'yı gündemine aldığı iddia edildi. Gineli orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği seçeneğini fırsat bilen yönetim, oyuncuyu sezon sonu bedelsiz almanın hesaplarını yapıyor. Liverpool'un ise oyuncuyla kontrat uzatmayı düşündüğü belirtilirken, Galatasaray'ın bu durumda başarılı futbolcuyu kiralamayı hedeflediği öğrenildi. Naby Keita, kariyerinde Horoya, Istres, Salzburg, Leipzig gibi takımların da formasını giydi. 1,72 boyundaki futbolcu 2018 yazında Alman ekibi Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Oyuncunun Transfermarkt'a göre güncel değeri 20 milyon Euro. Bu sezon 10 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun gol ve asisti yok. Ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebilen Keita kariyerinde 302 maçta forma giyerken 52 gol ve 42 asist üretti. Toplamda 94 gole katkıda bulundu. Gine Milli Takımı'nda 50 karşılaşmada görev alan yıldız orta saha oyuncusu 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.



TAM BİR MAESTRO

Lıverpool forması giyen Naby Keita, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. 27 yaşındaki Naby Keita, 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN