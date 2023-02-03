Cimbom yine çıldırdı! İşte Galatasaray’ın müthiş gündemi! İlk imzayı Kaan Ayhan attı

Galatasaray yönetimi şu ana kadar ara transferde tek hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir gündeminde yer alan Kaan Ayhan'ı Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla beraber kiraladı. Kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel Futbolcu Kaan Ayhan ve Kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" denildi.
Takımla beraber 1 idmana çıktığı için Ümraniyespor maçının kadrosuna alınmayan milli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında kulübede oturacak.
SEFEROVIC SONUNDA GÖNDERİLDİ
Galatasaray yabancı transferinde de müthiş adımlar atıyor. İlk olarak kontenjanı boşaltmak için düğmeye basan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı iki isimle yollarını ayırdı. Sezon başında Benfica'dan büyük ümitlerle kiralanan Haris Seferovic beklentilerin çok uzağında kalınca gönderildi. Sözleşmesi feshedilen İsviçreli forvet, kulübü Benfica tarafından La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandı.