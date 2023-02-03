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    • Spor
    • 03.02.2023 12:26
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    • 03.02.2023 12:34
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    Cimbom yine çıldırdı! İşte Galatasaray’ın müthiş gündemi! İlk imzayı Kaan Ayhan attı

    Son dakika haberleri... Süper Lig’de takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkaran Galatasaray’da yüzler gülüyor. Çarşamba günü nefesleri kesen maçta Ümraniyespor’u konuk eden Sarı-Kırmızılılar sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Mauro Icardi harika bir kafa golüyle 3 puanı getirirken, Okan Buruk’un ekibi şimdi de gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Ancak Galatasaray bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor. Yönetim eylül ayında olduğu gibi uçakları arka arkaya indirmeyi planlıyor. İşte içinde çok sayıda bomba ismin olduğu Sarı-Kırmızılılar’ın heyecan verici transfer gündemi...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom yine çıldırdı! Uçaklar hazırlanıyor

    Galatasaray yönetimi şu ana kadar ara transferde tek hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir gündeminde yer alan Kaan AyhanSassuolo'dan satın alma opsiyonuyla beraber kiraladı. Kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel Futbolcu Kaan Ayhan ve Kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

    Takımla beraber 1 idmana çıktığı için Ümraniyespor maçının kadrosuna alınmayan milli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında kulübede oturacak.

    SEFEROVIC SONUNDA GÖNDERİLDİ
    Galatasaray yabancı transferinde de müthiş adımlar atıyor. İlk olarak kontenjanı boşaltmak için düğmeye basan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı iki isimle yollarını ayırdı. Sezon başında Benfica'dan büyük ümitlerle kiralanan Haris Seferovic beklentilerin çok uzağında kalınca gönderildi. Sözleşmesi feshedilen İsviçreli forvet, kulübü Benfica tarafından La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandı.

        KONTENJAN BOŞALTILDI
        Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Patrick van Aanholt da sezonun geri kalan kısmında bekleneni verememişti. Hollandalı sol bek sürpriz bir şekilde ülkesinin en önemli takımlarından biri olan PSV Eindhoven'e kiralık olarak gönderildi. Böylece Galatasaray'ın kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 13'e geriledi. Ancak yönetim, Yusuf Demir'e U21 statüsünden lisans çıkardığı için yönetimin şu anda 2 yabancı futbolcu transfer etme şansı var. Ayrıca U21 statüsünde de 2 yabancı futbolcu kadroya katılabilir.

        EN AZ İKİ YILDIZ GELECEK
        Süper Lig'de ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. Galatasaray önümüzdeki kısa süreçte kadrosuna en az 2 flaş ismi katmaya çalışıyor. İşte takvim.com.tr farkıyla Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde olan yıldızlar ve transferde gelinen son durum:

        FIORENTINA DİRENİYOR
        LUKA JOVIC: Fiorentina formasını giyen Sırp golcü sezon başında Real Madrid'ten kiralanmıştı. İtalyan basınına göre Galatasaray, Jovic'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fiorentina, İtalya'da sona eren ara transfer döneminde hedeflediği forvet takviyesini yapamadığı için Jovic'i göndermeye sıcak bakmıyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun Galatasaray'a gelişi şu anda bir hayli zor gözüküyor.

        ÇOK ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
        NICOLO ZANIOLO: İtalyan futbolunun süper yeteneğinin ismi de Galatasaray'la anılıyor. Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetim ve taraftarlarla ciddi sorunlar yaşayan genç futbolcu kadro dışı bırakıldı. Bu gelişme sonrası Avrupa'nın neredeyse tamamında transfer penceresi kapandığı için gözler Türkiye'ye çevrildi. Zaniolo'nun menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Ancak gelen bilgilere göre Roma kulübü, 23 yaşındaki orta alan oyuncusunun sözleşmesine 30 milyon Euro'luk satın alma maddesi koydurmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.

            ABD'Lİ YILDIZIN KARARI BEKLENİYOR

            CHRISTIAN PULUSIC: Chelsea formasını giyen ABD'li yıldız Cimbom'un ciddi şekilde hedefinde.

            Ara transfer döneminin en hızlı takımı olan Chelsea'de gözden çıkarılan isimlerden biri olan Pulisic'in kiralanması için görüşmeler devam ediyor. İngiliz basınına göre Chelsea, yıldız futbolcuyu Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Pulisic'in ayrılık konusunda kesin kararını vermediği ve taraftar arasında temasların devam ettiği ifade ediliyor.

            EN SICAK İSİM BARROW

            MUSA BARROW: Galatasaray'ın görüşmelerde en çok mesafe kat ettiği isimlerden birisi Musa Barrow. Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Gambiyalı kanat-forvetin kiralanması için resmi teklif yapıldı. Genoa'nın sözleşmeye 12 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon maddesi koydurmak istediği, Galatasaray'ın ise zorunlu olmayan 8 milyon Euro'luk opsiyon teklifi yaptığı öğrenildi. Eğer Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübünü istediği şartlar konusunda ikna ederse, Barrow kısa süre içinde İstanbul'a gelebilir.

            FRANSIZLAR'A GÖRE GELMEZ!

            JONATHAN BAMBA: Lille formasını giyen Fransız kanat oyuncusu da Galatasaray'ın listesinde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bamba için teklif yapıldığı belirtiliyor. Ancak Fransız basını, Avrupa'nın 5 büyük liginde çok sayıda talibi olan 26 yaşındaki futbolcunun şu anda Türkiye'ye gelmesine fazla bir olasılık vermiyor. Galatasaray yönetimi ise bu zor transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlamış durumda.

                ORTA ALANA SÜPER YILDIZ

                NABY KEITA: Galatasaray yönetiminin takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de orta alan. Özellikle Sergio Oliveira'nın çok yıpranması nedeniyle kadroya kaliteli bir 8 numara transferi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar gözünü Naby Keita'ya dikmiş durumda. Bu sezon Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Gineli yıldızın kiralanması için görüşmeler sürüyor.
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