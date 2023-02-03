Cimbom yine çıldırdı! İşte Galatasaray’ın müthiş gündemi! İlk imzayı Kaan Ayhan attı

KONTENJAN BOŞALTILDI

Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Patrick van Aanholt da sezonun geri kalan kısmında bekleneni verememişti. Hollandalı sol bek sürpriz bir şekilde ülkesinin en önemli takımlarından biri olan PSV Eindhoven'e kiralık olarak gönderildi. Böylece Galatasaray'ın kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 13'e geriledi. Ancak yönetim, Yusuf Demir'e U21 statüsünden lisans çıkardığı için yönetimin şu anda 2 yabancı futbolcu transfer etme şansı var. Ayrıca U21 statüsünde de 2 yabancı futbolcu kadroya katılabilir.

EN AZ İKİ YILDIZ GELECEK

Süper Lig'de ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. Galatasaray önümüzdeki kısa süreçte kadrosuna en az 2 flaş ismi katmaya çalışıyor. İşte takvim.com.tr farkıyla Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde olan yıldızlar ve transferde gelinen son durum: